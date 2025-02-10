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МИД Китая выразил недовольство негативными заявлениями со стороны Японии - 10.02.2025, ПРАЙМ
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МИД Китая выразил недовольство негативными заявлениями со стороны Японии
МИД Китая выразил недовольство негативными заявлениями со стороны Японии - 10.02.2025, ПРАЙМ
МИД Китая выразил недовольство негативными заявлениями со стороны Японии
Пекин выразил Токио серьезную озабоченность и сильное недовольство в связи с негативными заявлениями в адрес Китая на встрече лидеров Японии и США, сообщил МИД... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T10:27+0300
2025-02-10T10:27+0300
политика
япония
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
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ПЕКИН, 10 фев - ПРАЙМ. Пекин выразил Токио серьезную озабоченность и сильное недовольство в связи с негативными заявлениями в адрес Китая на встрече лидеров Японии и США, сообщил МИД Китая. Ранее президент США Дональд Трамп и премьер Японии Сигэру Исиба подтвердили, что их взаимные обязательства, предусмотренные Договором о взаимном сотрудничестве и безопасности между США и Японией и подразумевающие принцип взаимной защиты, распространяются на спорные острова Сенкаку в Восточно-Китайском море. Как следует из заявления, США также подтвердили "непоколебимую приверженность защите Японии, используя весь спектр своих возможностей, включая ядерные силы". Сообщается, что в понедельник директор департамента стран Азии МИД КНР Лю Цзинсун встретился с главным министром посольства Японии в Китае Ёкоти Акирой. “(Лю Цзинсун) сделал строгое представление в связи с негативными заявлениями в адрес Китая, высказанных в ходе недавних переговоров между японским и американским лидерами и в совместном заявлении Японии и США. Он выразил серьезную озабоченность и сильное недовольство”, - говорится в заявлении ведомства. Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву. Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. В сентябре 2024 года Япония заявила Китаю протест в связи с обнаруженным в исключительной экономической зоне Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) исследовательским буем. Китай может использовать исследовательские буи для сбора информации о высоте волн, течениях и других факторах в районе островов. Тема исследовательских буев в исключительной экономической зоне Японии постоянно поднимается в ходе двусторонних переговоров.
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япония, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин
Политика, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
10:27 10.02.2025
 
МИД Китая выразил недовольство негативными заявлениями со стороны Японии

МИД КНР: Пекин серьезно обеспокоен заявлениями Японии в адрес Китая

© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая.
Министерство иностранных дел Китая. - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Анна Раткогло
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ПЕКИН, 10 фев - ПРАЙМ. Пекин выразил Токио серьезную озабоченность и сильное недовольство в связи с негативными заявлениями в адрес Китая на встрече лидеров Японии и США, сообщил МИД Китая.
Ранее президент США Дональд Трамп и премьер Японии Сигэру Исиба подтвердили, что их взаимные обязательства, предусмотренные Договором о взаимном сотрудничестве и безопасности между США и Японией и подразумевающие принцип взаимной защиты, распространяются на спорные острова Сенкаку в Восточно-Китайском море. Как следует из заявления, США также подтвердили "непоколебимую приверженность защите Японии, используя весь спектр своих возможностей, включая ядерные силы".
Сообщается, что в понедельник директор департамента стран Азии МИД КНР Лю Цзинсун встретился с главным министром посольства Японии в Китае Ёкоти Акирой.
“(Лю Цзинсун) сделал строгое представление в связи с негативными заявлениями в адрес Китая, высказанных в ходе недавних переговоров между японским и американским лидерами и в совместном заявлении Японии и США. Он выразил серьезную озабоченность и сильное недовольство”, - говорится в заявлении ведомства.
Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.
Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
В сентябре 2024 года Япония заявила Китаю протест в связи с обнаруженным в исключительной экономической зоне Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) исследовательским буем. Китай может использовать исследовательские буи для сбора информации о высоте волн, течениях и других факторах в районе островов. Тема исследовательских буев в исключительной экономической зоне Японии постоянно поднимается в ходе двусторонних переговоров.
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