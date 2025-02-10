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МИД КНР обвинил Японию и США в раздувании региональной напряженности
МИД КНР обвинил Японию и США в раздувании региональной напряженности - 10.02.2025, ПРАЙМ
МИД КНР обвинил Японию и США в раздувании региональной напряженности
Совместное заявление президента США Дональда Трампа и премьера Японии Сигэру Исибы, касающееся Китая, раздувает региональную напряженность, заявил на брифинге в | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T12:33+0300
2025-02-10T12:33+0300
2025-02-10T12:35+0300
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ПЕКИН, 10 фев – ПРАЙМ. Совместное заявление президента США Дональда Трампа и премьера Японии Сигэру Исибы, касающееся Китая, раздувает региональную напряженность, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее Трамп и Исиба подтвердили, что их взаимные обязательства, предусмотренные Договором о взаимном сотрудничестве и безопасности между США и Японией и подразумевающие принцип взаимной защиты, распространяются на спорные острова Сенкаку в Восточно-Китайском море. Как следует из заявления, США также подтвердили "непоколебимую приверженность защите Японии, используя весь спектр своих возможностей, включая ядерные силы". "Содержание совместного заявления, касающееся Китая, является грубым вмешательством во внутренние дела КНР, нападками и очернением Китая, оно также раздувает региональную напряженность", - заявил Го Цзякунь. Он отметил, что "КНР выражает резкое недовольство и решительно выступает против этого, Китай уже сделал строгое представление США и Японии".
https://1prime.ru/20250207/yaponiya-854772326.html
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китай, сша, япония
Политика, КИТАЙ, США, ЯПОНИЯ
МИД КНР обвинил Японию и США в раздувании региональной напряженности
МИД Китая обвинил Японию и США в раздувании региональной напряженности
ПЕКИН, 10 фев – ПРАЙМ. Совместное заявление президента США Дональда Трампа и премьера Японии Сигэру Исибы, касающееся Китая, раздувает региональную напряженность, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее Трамп и Исиба подтвердили, что их взаимные обязательства, предусмотренные Договором о взаимном сотрудничестве и безопасности между США и Японией и подразумевающие принцип взаимной защиты, распространяются на спорные острова Сенкаку в Восточно-Китайском море. Как следует из заявления, США также подтвердили "непоколебимую приверженность защите Японии, используя весь спектр своих возможностей, включая ядерные силы".
"Содержание совместного заявления, касающееся Китая, является грубым вмешательством во внутренние дела КНР, нападками и очернением Китая, оно также раздувает региональную напряженность", - заявил Го Цзякунь.
Он отметил, что "КНР выражает резкое недовольство и решительно выступает против этого, Китай уже сделал строгое представление США и Японии".
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