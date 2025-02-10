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На Сахалине изъяли крабовое мясо на сумму более 40 миллионов рублей
На Сахалине изъяли крабовое мясо на сумму более 40 миллионов рублей - 10.02.2025, ПРАЙМ
На Сахалине изъяли крабовое мясо на сумму более 40 миллионов рублей
Более двух тонн незаконно добытого мяса краба на более чем 40 миллионов рублей изъято в Сахалинской области, сообщили в ЦОС ФСБ. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T09:51+0300
2025-02-10T09:51+0300
2025-02-10T09:51+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Более двух тонн незаконно добытого мяса краба на более чем 40 миллионов рублей изъято в Сахалинской области, сообщили в ЦОС ФСБ. "В населенном пункте Леонидово Поронайского городского округа Сахалинской области в нежилом строении двое местных жителей организовали переработку, фасовку и хранение незаконного добытого краба для дальнейшей реализации. Обнаружено и изъято 1430 килограммов мяса краба в варено-мороженном виде, а также свыше 630 килограммов камчатского и синего краба без документов, подтверждающих законность происхождения продукции. По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам превышает 40 млн рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении лиц, причастных к преступлению, проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
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россия, сахалин, краб, преступление
РОССИЯ, Сахалин, краб, преступление
На Сахалине изъяли крабовое мясо на сумму более 40 миллионов рублей
В Сахалинской области изъяли более 2 тонн крабового мяса
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Более двух тонн незаконно добытого мяса краба на более чем 40 миллионов рублей изъято в Сахалинской области, сообщили в ЦОС ФСБ.
"В населенном пункте Леонидово Поронайского городского округа Сахалинской области в нежилом строении двое местных жителей организовали переработку, фасовку и хранение незаконного добытого краба для дальнейшей реализации. Обнаружено и изъято 1430 килограммов мяса краба в варено-мороженном виде, а также свыше 630 килограммов камчатского и синего краба без документов, подтверждающих законность происхождения продукции. По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам превышает 40 млн рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении лиц, причастных к преступлению, проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
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