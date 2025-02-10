Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин запустит новую программу казначейских инфраструктурных кредитов - 10.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250210/kredity-854808930.html
Кабмин запустит новую программу казначейских инфраструктурных кредитов
Кабмин запустит новую программу казначейских инфраструктурных кредитов - 10.02.2025, ПРАЙМ
Кабмин запустит новую программу казначейских инфраструктурных кредитов
Правительство РФ запускает новую программу казначейских инфраструктурных кредитов, ее правила утверждены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T12:40+0300
2025-02-10T12:40+0300
экономика
россия
финансы
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_f42b6ff0f7626ed583bdca640ce5aa5d.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ запускает новую программу казначейских инфраструктурных кредитов, ее правила утверждены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента мы запускаем новый инструмент - казначейские инфраструктурные кредиты, соответствующие правила их предоставления утверждены", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его данным, средства будут выдаваться по льготной ставке - 3% годовых на 15 лет. "Эти финансы позволят спроектировать и создать объекты ЖКХ, городского транспорта, провести технологическое присоединение к инженерным сетями и сделать много-много чего другого", - сказал Мишустин. Одобрять проекты будет президиум правительственной комиссии по региональному развитию, которой занимается вице-премьер Марат Хуснуллин. В ходе совещания Хуснуллин рассказал о результатах развития регионов за счет механизмов инфраструктурных бюджетных и казначейских кредитов. "Что здесь очень важно - обязательно учитывать обратную связь от людей, вы этим занимаетесь, это то, о чем всегда говорит глава государства", - подчеркнул Мишустин.
https://1prime.ru/20250210/popravki-854798155.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_9a268e1702a217aed43cf2494c96fb20.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин
12:40 10.02.2025
 
Кабмин запустит новую программу казначейских инфраструктурных кредитов

Правительство запустит новую программу казначейских инфраструктурных кредитов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ запускает новую программу казначейских инфраструктурных кредитов, ее правила утверждены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента мы запускаем новый инструмент - казначейские инфраструктурные кредиты, соответствующие правила их предоставления утверждены", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По его данным, средства будут выдаваться по льготной ставке - 3% годовых на 15 лет.
"Эти финансы позволят спроектировать и создать объекты ЖКХ, городского транспорта, провести технологическое присоединение к инженерным сетями и сделать много-много чего другого", - сказал Мишустин.
Одобрять проекты будет президиум правительственной комиссии по региональному развитию, которой занимается вице-премьер Марат Хуснуллин. В ходе совещания Хуснуллин рассказал о результатах развития регионов за счет механизмов инфраструктурных бюджетных и казначейских кредитов.
"Что здесь очень важно - обязательно учитывать обратную связь от людей, вы этим занимаетесь, это то, о чем всегда говорит глава государства", - подчеркнул Мишустин.
Глобальная атака вируса-вымогателя - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
В кабмине рассмотрят поправки для борьбы с кибермошенничеством
03:39
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала