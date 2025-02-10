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Кабмин запустит новую программу казначейских инфраструктурных кредитов

Кабмин запустит новую программу казначейских инфраструктурных кредитов - 10.02.2025, ПРАЙМ

Кабмин запустит новую программу казначейских инфраструктурных кредитов

Правительство РФ запускает новую программу казначейских инфраструктурных кредитов, ее правила утверждены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T12:40+0300

2025-02-10T12:40+0300

2025-02-10T12:40+0300

экономика

россия

финансы

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ запускает новую программу казначейских инфраструктурных кредитов, ее правила утверждены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента мы запускаем новый инструмент - казначейские инфраструктурные кредиты, соответствующие правила их предоставления утверждены", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его данным, средства будут выдаваться по льготной ставке - 3% годовых на 15 лет. "Эти финансы позволят спроектировать и создать объекты ЖКХ, городского транспорта, провести технологическое присоединение к инженерным сетями и сделать много-много чего другого", - сказал Мишустин. Одобрять проекты будет президиум правительственной комиссии по региональному развитию, которой занимается вице-премьер Марат Хуснуллин. В ходе совещания Хуснуллин рассказал о результатах развития регионов за счет механизмов инфраструктурных бюджетных и казначейских кредитов. "Что здесь очень важно - обязательно учитывать обратную связь от людей, вы этим занимаетесь, это то, о чем всегда говорит глава государства", - подчеркнул Мишустин.

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россия, финансы, михаил мишустин