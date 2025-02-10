https://1prime.ru/20250210/krym-854804674.html

"Откуда финансы, туда и клонит". В Крыму сравнили Зеленского с флюгером

"Откуда финансы, туда и клонит". В Крыму сравнили Зеленского с флюгером - 10.02.2025, ПРАЙМ

"Откуда финансы, туда и клонит". В Крыму сравнили Зеленского с флюгером

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец сравнил Владимира Зеленского, который говорит то о мире для Украины, то об усилении давления на | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T10:50+0300

2025-02-10T10:50+0300

2025-02-10T10:54+0300

политика

россия

крым

украина

владимир зеленский

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84229/62/842296257_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_2f12038985aa3ed6422e6c32bc1dde7d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – ПРАЙМ. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец сравнил Владимира Зеленского, который говорит то о мире для Украины, то об усилении давления на Россию и продолжении конфликта, с флюгером. Об этом он рассказал в беседе с изданием РИА Новости.Ранее Зеленский заявил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности, если у США и Евросоюза хватит сил "заставить" Россию. Кроме того, он выступил выступил за то, чтобы США совместно с Евросоюзом усилили давление на Россию, в первую очередь санкционное. "Зеленский, как флюгер, как подул ветер, откуда финансы, туда он и клонит. То он говорит о мире для Украины и плодит абсурдные мирные формулы, то заявляет о необходимости давления на Россию, что подразумевает еще большую эскалацию военного конфликта. При этом ориентироваться на его мнение не стоит, он решение принимать не будет, он не субъектен, впрочем как и вся Украина", - сказал РИА Новости Чегринец. При этом сопредседатель отметил, что ориентироваться на заявления Зеленского не стоит, поскольку финальное решение по завершению конфликта на Украине принимать будет не он.Переговоры начнутся тогда, когда западный мир, в лице США, услышит условия, требования и позицию России, считает Чегринец. Кроме того, по мнению сопредседателя, Зеленский не повлияет на переговорную повестку. Более того, он прекрасно понимает, что по окончании боевых действий и с началом проведения выборов на Украине его ожидает в лучшем случае эмиграция.Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не кратковременное перемирие для перевооружения с целью продолжения конфликта, а долгосрочной мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп отмечал готовность Зеленского к заключению сделки по регулированию конфликта на Украине, однако не уточнял условия. Кроме того, Трамп намекнул на диалог с Путиным, который может произойти уже "очень скоро".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://1prime.ru/20250209/krym-854790311.html

крым

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крым, украина, владимир зеленский, сша