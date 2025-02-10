https://1prime.ru/20250210/lavrov-854827685.html
Лавров сформулировал одну из важнейших задач МИД
Лавров сформулировал одну из важнейших задач МИД - 10.02.2025, ПРАЙМ
Лавров сформулировал одну из важнейших задач МИД
Одна из важнейших задач МИД РФ - признание преступлений фашистов и их пособников против мирного населения во время Великой Отечественной войны геноцидом народов | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T23:19+0300
2025-02-10T23:19+0300
2025-02-10T23:20+0300
политика
сергей лавров
вов
геноцид
признание
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Одна из важнейших задач МИД РФ - признание преступлений фашистов и их пособников против мирного населения во время Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР, заявил на торжественном собрании в честь Дня дипработника министр иностранных дел России Сергей Лавров. Текст выступления министра размещен на сайте МИД.Отметив, что 2025 год "пройдет под знаком 80-летия Победы", он заявил: "Одной из важнейших задач считаем выполнение поручения президента России Владимира Путина о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения геноцидом народов Советского Союза". Вместе с тем он сообщил, что на параде Победы на Красной площади будут присутствовать многие главы государств и правительств.
https://1prime.ru/20250124/lavrov-854436183.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, вов, геноцид, признание
Политика, Сергей Лавров, ВОВ, геноцид, признание
Лавров сформулировал одну из важнейших задач МИД
Лавров: признание преступлений фашистов геноцидом — одна из важнейших задач
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Одна из важнейших задач МИД РФ - признание преступлений фашистов и их пособников против мирного населения во время Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР, заявил на торжественном собрании в честь Дня дипработника министр иностранных дел России Сергей Лавров. Текст выступления министра размещен на сайте МИД.
Отметив, что 2025 год "пройдет под знаком 80-летия Победы", он заявил: "Одной из важнейших задач считаем выполнение поручения президента России Владимира Путина о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения геноцидом народов Советского Союза".
Лавров заявил об отсутствии готовности Запада к мирным переговорам
Вместе с тем он сообщил, что на параде Победы на Красной площади будут присутствовать многие главы государств и правительств.