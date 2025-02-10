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Лавров сформулировал одну из важнейших задач МИД - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Лавров сформулировал одну из важнейших задач МИД
Лавров сформулировал одну из важнейших задач МИД - 10.02.2025, ПРАЙМ
Лавров сформулировал одну из важнейших задач МИД
Одна из важнейших задач МИД РФ - признание преступлений фашистов и их пособников против мирного населения во время Великой Отечественной войны геноцидом народов | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T23:19+0300
2025-02-10T23:20+0300
политика
сергей лавров
вов
геноцид
признание
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Одна из важнейших задач МИД РФ - признание преступлений фашистов и их пособников против мирного населения во время Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР, заявил на торжественном собрании в честь Дня дипработника министр иностранных дел России Сергей Лавров. Текст выступления министра размещен на сайте МИД.Отметив, что 2025 год "пройдет под знаком 80-летия Победы", он заявил: "Одной из важнейших задач считаем выполнение поручения президента России Владимира Путина о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения геноцидом народов Советского Союза". Вместе с тем он сообщил, что на параде Победы на Красной площади будут присутствовать многие главы государств и правительств.
https://1prime.ru/20250124/lavrov-854436183.html
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сергей лавров, вов, геноцид, признание
Политика, Сергей Лавров, ВОВ, геноцид, признание
23:19 10.02.2025 (обновлено: 23:20 10.02.2025)
 
Лавров сформулировал одну из важнейших задач МИД

Лавров: признание преступлений фашистов геноцидом — одна из важнейших задач

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Одна из важнейших задач МИД РФ - признание преступлений фашистов и их пособников против мирного населения во время Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР, заявил на торжественном собрании в честь Дня дипработника министр иностранных дел России Сергей Лавров. Текст выступления министра размещен на сайте МИД.
Отметив, что 2025 год "пройдет под знаком 80-летия Победы", он заявил: "Одной из важнейших задач считаем выполнение поручения президента России Владимира Путина о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения геноцидом народов Советского Союза".
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
Лавров заявил об отсутствии готовности Запада к мирным переговорам
24 января, 17:09
Вместе с тем он сообщил, что на параде Победы на Красной площади будут присутствовать многие главы государств и правительств.
 
ПолитикаСергей ЛавровВОВгеноцидпризнание
 
 
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