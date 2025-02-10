https://1prime.ru/20250210/lavrov-854827685.html

Лавров сформулировал одну из важнейших задач МИД

Лавров сформулировал одну из важнейших задач МИД - 10.02.2025, ПРАЙМ

Лавров сформулировал одну из важнейших задач МИД

Одна из важнейших задач МИД РФ - признание преступлений фашистов и их пособников против мирного населения во время Великой Отечественной войны геноцидом народов | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T23:19+0300

2025-02-10T23:19+0300

2025-02-10T23:20+0300

политика

сергей лавров

вов

геноцид

признание

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Одна из важнейших задач МИД РФ - признание преступлений фашистов и их пособников против мирного населения во время Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР, заявил на торжественном собрании в честь Дня дипработника министр иностранных дел России Сергей Лавров. Текст выступления министра размещен на сайте МИД.Отметив, что 2025 год "пройдет под знаком 80-летия Победы", он заявил: "Одной из важнейших задач считаем выполнение поручения президента России Владимира Путина о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения геноцидом народов Советского Союза". Вместе с тем он сообщил, что на параде Победы на Красной площади будут присутствовать многие главы государств и правительств.

https://1prime.ru/20250124/lavrov-854436183.html

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сергей лавров, вов, геноцид, признание