Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Lenovo и саудовский производитель техники запустили строительство завода - 10.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250210/lenovo-854801647.html
Lenovo и саудовский производитель техники запустили строительство завода
Lenovo и саудовский производитель техники запустили строительство завода - 10.02.2025, ПРАЙМ
Lenovo и саудовский производитель техники запустили строительство завода
Китайский производитель компьютерной техники Lenovo и саудовский производитель полупроводников и умной техники Alat запустили строительство новой... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T09:16+0300
2025-02-10T09:16+0300
экономика
бизнес
lenovo
саудовская аравия
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/83147/90/831479070_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_44a0ace8c36c9826f70c11a5eed4eeff.jpg
ПЕКИН, 10 фев - ПРАЙМ. Китайский производитель компьютерной техники Lenovo и саудовский производитель полупроводников и умной техники Alat запустили строительство новой производственной базы в Эр-Рияде, сообщили в Lenovo. "Alat … совместно с глобальным технологическим лидером Lenovo Group провели в Эр-Рияде церемонию закладки фундамента новой производственной базы. ... Ожидается, что завод, спроектированный, построенный и эксплуатируемый в соответствии с высокими стандартами концепции устойчивого развития, будет ежегодно выпускать миллионы ноутбуков, настольных компьютеров и серверов с пометкой "сделано в Саудовской Аравии", - указывается в сообщении в аккаунте Lenovo в социальной сети WeChat. Сообщается, что новый завод займет площадь 200 тысяч квадратных метров на территории особой логистической зоны SILZ. В компании отметили, что со строительством завода "продвижение Lenovo в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке может ускориться". Планируется, что завод, расположенный недалеко от международного аэропорта, будет введен в эксплуатацию в 2026 году. Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники.
https://1prime.ru/20241215/utilsbor-853588769.html
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83147/90/831479070_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_c3832fcd28933099e1b92ba58181efda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, lenovo, саудовская аравия, промышленность
Экономика, Бизнес, Lenovo, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Промышленность
09:16 10.02.2025
 
Lenovo и саудовский производитель техники запустили строительство завода

Lenovo и саудовский производитель техники начали строительство завода в Эр-Рияде

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкLenovo
Lenovo - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 10 фев - ПРАЙМ. Китайский производитель компьютерной техники Lenovo и саудовский производитель полупроводников и умной техники Alat запустили строительство новой производственной базы в Эр-Рияде, сообщили в Lenovo.
"Alat … совместно с глобальным технологическим лидером Lenovo Group провели в Эр-Рияде церемонию закладки фундамента новой производственной базы. ... Ожидается, что завод, спроектированный, построенный и эксплуатируемый в соответствии с высокими стандартами концепции устойчивого развития, будет ежегодно выпускать миллионы ноутбуков, настольных компьютеров и серверов с пометкой "сделано в Саудовской Аравии", - указывается в сообщении в аккаунте Lenovo в социальной сети WeChat.
Сообщается, что новый завод займет площадь 200 тысяч квадратных метров на территории особой логистической зоны SILZ.
В компании отметили, что со строительством завода "продвижение Lenovo в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке может ускориться".
Планируется, что завод, расположенный недалеко от международного аэропорта, будет введен в эксплуатацию в 2026 году.
Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
В Минпромторге рассказали об особенности роста утильсбора на с/х технику
15 декабря 2024, 13:30
 
ЭкономикаБизнесLenovoСАУДОВСКАЯ АРАВИЯПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала