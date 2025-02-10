https://1prime.ru/20250210/lenovo-854801647.html
Lenovo и саудовский производитель техники запустили строительство завода
Lenovo и саудовский производитель техники запустили строительство завода - 10.02.2025, ПРАЙМ
Lenovo и саудовский производитель техники запустили строительство завода
Китайский производитель компьютерной техники Lenovo и саудовский производитель полупроводников и умной техники Alat запустили строительство новой... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T09:16+0300
2025-02-10T09:16+0300
2025-02-10T09:16+0300
экономика
бизнес
lenovo
саудовская аравия
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/83147/90/831479070_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_44a0ace8c36c9826f70c11a5eed4eeff.jpg
ПЕКИН, 10 фев - ПРАЙМ. Китайский производитель компьютерной техники Lenovo и саудовский производитель полупроводников и умной техники Alat запустили строительство новой производственной базы в Эр-Рияде, сообщили в Lenovo. "Alat … совместно с глобальным технологическим лидером Lenovo Group провели в Эр-Рияде церемонию закладки фундамента новой производственной базы. ... Ожидается, что завод, спроектированный, построенный и эксплуатируемый в соответствии с высокими стандартами концепции устойчивого развития, будет ежегодно выпускать миллионы ноутбуков, настольных компьютеров и серверов с пометкой "сделано в Саудовской Аравии", - указывается в сообщении в аккаунте Lenovo в социальной сети WeChat. Сообщается, что новый завод займет площадь 200 тысяч квадратных метров на территории особой логистической зоны SILZ. В компании отметили, что со строительством завода "продвижение Lenovo в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке может ускориться". Планируется, что завод, расположенный недалеко от международного аэропорта, будет введен в эксплуатацию в 2026 году. Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники.
https://1prime.ru/20241215/utilsbor-853588769.html
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83147/90/831479070_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_c3832fcd28933099e1b92ba58181efda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, lenovo, саудовская аравия, промышленность
Экономика, Бизнес, Lenovo, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Промышленность
Lenovo и саудовский производитель техники запустили строительство завода
Lenovo и саудовский производитель техники начали строительство завода в Эр-Рияде
ПЕКИН, 10 фев - ПРАЙМ. Китайский производитель компьютерной техники Lenovo и саудовский производитель полупроводников и умной техники Alat запустили строительство новой производственной базы в Эр-Рияде, сообщили в Lenovo.
"Alat … совместно с глобальным технологическим лидером Lenovo Group провели в Эр-Рияде церемонию закладки фундамента новой производственной базы. ... Ожидается, что завод, спроектированный, построенный и эксплуатируемый в соответствии с высокими стандартами концепции устойчивого развития, будет ежегодно выпускать миллионы ноутбуков, настольных компьютеров и серверов с пометкой "сделано в Саудовской Аравии", - указывается в сообщении в аккаунте Lenovo в социальной сети WeChat.
Сообщается, что новый завод займет площадь 200 тысяч квадратных метров на территории особой логистической зоны SILZ.
В компании отметили, что со строительством завода "продвижение Lenovo в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке может ускориться".
Планируется, что завод, расположенный недалеко от международного аэропорта, будет введен в эксплуатацию в 2026 году.
Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники.
В Минпромторге рассказали об особенности роста утильсбора на с/х технику