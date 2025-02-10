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Lenovo и саудовский производитель техники запустили строительство завода

Lenovo и саудовский производитель техники запустили строительство завода - 10.02.2025, ПРАЙМ

Lenovo и саудовский производитель техники запустили строительство завода

Китайский производитель компьютерной техники Lenovo и саудовский производитель полупроводников и умной техники Alat запустили строительство новой... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T09:16+0300

2025-02-10T09:16+0300

2025-02-10T09:16+0300

экономика

бизнес

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промышленность

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ПЕКИН, 10 фев - ПРАЙМ. Китайский производитель компьютерной техники Lenovo и саудовский производитель полупроводников и умной техники Alat запустили строительство новой производственной базы в Эр-Рияде, сообщили в Lenovo. "Alat … совместно с глобальным технологическим лидером Lenovo Group провели в Эр-Рияде церемонию закладки фундамента новой производственной базы. ... Ожидается, что завод, спроектированный, построенный и эксплуатируемый в соответствии с высокими стандартами концепции устойчивого развития, будет ежегодно выпускать миллионы ноутбуков, настольных компьютеров и серверов с пометкой "сделано в Саудовской Аравии", - указывается в сообщении в аккаунте Lenovo в социальной сети WeChat. Сообщается, что новый завод займет площадь 200 тысяч квадратных метров на территории особой логистической зоны SILZ. В компании отметили, что со строительством завода "продвижение Lenovo в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке может ускориться". Планируется, что завод, расположенный недалеко от международного аэропорта, будет введен в эксплуатацию в 2026 году. Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники.

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саудовская аравия

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бизнес, lenovo, саудовская аравия, промышленность