https://1prime.ru/20250210/litva-854803353.html

"Прощай, Ленин!" Президент Литвы сделал странное заявление о России

"Прощай, Ленин!" Президент Литвы сделал странное заявление о России - 10.02.2025, ПРАЙМ

"Прощай, Ленин!" Президент Литвы сделал странное заявление о России

Президент Литвы Гитанас Науседа во время отключения страны от БРЭЛЛ попрощался с Россией и Лениным. Фрагмент видеозаписи литовский политик разместил в... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T10:18+0300

2025-02-10T10:18+0300

2025-02-10T10:18+0300

политика

россия

литва

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа во время отключения страны от БРЭЛЛ попрощался с Россией и Лениным. Фрагмент видеозаписи литовский политик разместил в социальной сети Х."Прощай, Россия. Прощай, Ленин", — отметил Науседа на английском языке.Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской энергосистеме после выхода из общей энергосистемы БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией. Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь призвал к защите критической энергетической инфраструктуры и к усилению санкций ЕС против Москвы.

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