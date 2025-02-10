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"Прощай, Ленин!" Президент Литвы сделал странное заявление о России - 10.02.2025, ПРАЙМ
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"Прощай, Ленин!" Президент Литвы сделал странное заявление о России
"Прощай, Ленин!" Президент Литвы сделал странное заявление о России - 10.02.2025, ПРАЙМ
"Прощай, Ленин!" Президент Литвы сделал странное заявление о России
Президент Литвы Гитанас Науседа во время отключения страны от БРЭЛЛ попрощался с Россией и Лениным. Фрагмент видеозаписи литовский политик разместил в... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T10:18+0300
2025-02-10T10:18+0300
политика
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа во время отключения страны от БРЭЛЛ попрощался с Россией и Лениным. Фрагмент видеозаписи литовский политик разместил в социальной сети Х."Прощай, Россия. Прощай, Ленин", — отметил Науседа на английском языке.Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской энергосистеме после выхода из общей энергосистемы БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией. Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь призвал к защите критической энергетической инфраструктуры и к усилению санкций ЕС против Москвы.
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россия, литва
Политика, РОССИЯ, ЛИТВА
10:18 10.02.2025
 
"Прощай, Ленин!" Президент Литвы сделал странное заявление о России

Президент Литвы попрощался с Россией и Лениным на фоне выхода из БРЭЛЛ

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа во время отключения страны от БРЭЛЛ попрощался с Россией и Лениным. Фрагмент видеозаписи литовский политик разместил в социальной сети Х.
"Прощай, Россия. Прощай, Ленин", — отметил Науседа на английском языке.
Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской энергосистеме после выхода из общей энергосистемы БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией. Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь призвал к защите критической энергетической инфраструктуры и к усилению санкций ЕС против Москвы.
Таллинн - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
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5 февраля, 16:51
 
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