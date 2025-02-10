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В Литве пообещали не нарушать транзит газа из России в Калининград
В Литве пообещали не нарушать транзит газа из России в Калининград - 10.02.2025, ПРАЙМ
В Литве пообещали не нарушать транзит газа из России в Калининград
Литва не собирается угрожать транзиту российского газа в Калининградскую область, это вопрос трехстороннего договора между Россией, Вильнюсом и Евросоюзом,... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T14:25+0300
2025-02-10T14:25+0300
2025-02-10T14:25+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Литва не собирается угрожать транзиту российского газа в Калининградскую область, это вопрос трехстороннего договора между Россией, Вильнюсом и Евросоюзом, поэтому может решаться только в европейском контексте, заявил в понедельник литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас. "Прежде всего, договор о транзите трехсторонний, а не двусторонний между Литвой и РФ, поэтому этот вопрос должен решаться вместе на уровне Евросоюза. Но если говорить в общем о какой-либо демонстрации силы, то если мы хотим порядочного поведения от других государств... я действительно не думаю, что нам сегодня следует пытаться кому-то угрожать или действовать демонстративно, потому что не вижу для этого никаких оснований", - сказал Палуцкас на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение). Он также отметил, что после синхронизации электросетей стран Балтии с европейскими Калининградская область обеспечивает себя электричеством сама, а "говорить о других вопросах транзита можно только в контексте ЕС". Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
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газ, литва, ес, вильнюс
Энергетика, Газ, ЛИТВА, ЕС, Вильнюс
В Литве пообещали не нарушать транзит газа из России в Калининград
Палуцкас: Вильнюс не собирается угрожать транзиту газа из России в Калининград
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Литва не собирается угрожать транзиту российского газа в Калининградскую область, это вопрос трехстороннего договора между Россией, Вильнюсом и Евросоюзом, поэтому может решаться только в европейском контексте, заявил в понедельник литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас.
"Прежде всего, договор о транзите трехсторонний, а не двусторонний между Литвой и РФ, поэтому этот вопрос должен решаться вместе на уровне Евросоюза. Но если говорить в общем о какой-либо демонстрации силы, то если мы хотим порядочного поведения от других государств... я действительно не думаю, что нам сегодня следует пытаться кому-то угрожать или действовать демонстративно, потому что не вижу для этого никаких оснований", - сказал Палуцкас на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Он также отметил, что после синхронизации электросетей стран Балтии с европейскими Калининградская область обеспечивает себя электричеством сама, а "говорить о других вопросах транзита можно только в контексте ЕС".
Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
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