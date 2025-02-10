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Посол отметил интерес российских компаний к рынку Ливии

Посол отметил интерес российских компаний к рынку Ливии - 10.02.2025, ПРАЙМ

Посол отметил интерес российских компаний к рынку Ливии

Российские компании активно присматриваются к ливийскому рынку, налаживают контакты и предлагают проекты, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливии... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T15:51+0300

2025-02-10T15:51+0300

2025-02-10T15:51+0300

экономика

россия

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КАИР, 10 фев - ПРАЙМ, Рустам Имаев. Российские компании активно присматриваются к ливийскому рынку, налаживают контакты и предлагают проекты, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливии Айдар Аганин. "Российские компании активно присматриваются к ливийскому рынку, участвуют в тематических выставках и форумах, налаживают контакты и предлагают проекты", - сказал Аганин. При этом дипломат подчеркнул, что есть два ключевых вопроса, тормозящих рост экономического сотрудничества между двумя странами - обеспечение безопасности персонала в условиях военно-политической нестабильности в Ливии и юридические гарантии контрактов и вложений в условиях дефицита легитимности государственных институтов. В то же время Аганин отметил, что Россия видит хорошую динамику и перспективы сотрудничества в нефтяном секторе, строительстве, поставках автомобилей и сельском хозяйстве. "Инфраструктура Ливии в значительной мере повреждена гражданскими войнами, а та, что осталась – устарела чуть больше, чем полностью. В этих условиях российские компании имеют все шансы войти на ливийский рынок и удовлетворить его потребности", - добавил российский посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.

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