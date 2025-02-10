https://1prime.ru/20250210/med-854800570.html
Медь дорожает на фоне пошлин и статистики по инфляции Китая
Медь дорожает на фоне пошлин и статистики по инфляции Китая - 10.02.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает на фоне пошлин и статистики по инфляции Китая
Цена на медь в понедельник увеличивается после новых импортных пошлин США, а также статистики по инфляции КНР, свидетельствуют данные торгов. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T08:40+0300
2025-02-10T08:40+0300
2025-02-10T08:40+0300
экономика
цены на медь
китай
сша
рынки
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/00/841360010_0:205:2662:1702_1920x0_80_0_0_cf283ca52a489ff3c48767334329d6b3.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник увеличивается после новых импортных пошлин США, а также статистики по инфляции КНР, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.27 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,14%, до 4,5955 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,41%, до 9 407,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,34%, до 2 628 долларов, цинка - на 0,78%, до 2 840 долларов. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. Также он отметил, что во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США. Трейдеры также обращают внимание на статистику по экономике Китая, крупнейшего игрока на рынке меди. Годовая инфляция в КНР в январе составила 0,5%, тогда как аналитики ожидали роста цен на 0,4%.
https://1prime.ru/20250207/med-854743959.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/00/841360010_61:0:2601:1905_1920x0_80_0_0_bc4ecab536879f5f3bf5e4ab0a335977.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на медь, китай, сша, рынки
Экономика, цены на медь, КИТАЙ, США, Рынки
Медь дорожает на фоне пошлин и статистики по инфляции Китая
Цена на медь увеличивается после новых пошлин США и статистики из Китая
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник увеличивается после новых импортных пошлин США, а также статистики по инфляции КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.27 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,14%, до 4,5955 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,41%, до 9 407,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,34%, до 2 628 долларов, цинка - на 0,78%, до 2 840 долларов.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. Также он отметил, что во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США.
Трейдеры также обращают внимание на статистику по экономике Китая, крупнейшего игрока на рынке меди. Годовая инфляция в КНР в январе составила 0,5%, тогда как аналитики ожидали роста цен на 0,4%.
Цена на медь готовится завершить неделю ростом