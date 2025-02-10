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Медь дорожает на фоне пошлин и статистики по инфляции Китая - 10.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Медь дорожает на фоне пошлин и статистики по инфляции Китая
Медь дорожает на фоне пошлин и статистики по инфляции Китая - 10.02.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает на фоне пошлин и статистики по инфляции Китая
Цена на медь в понедельник увеличивается после новых импортных пошлин США, а также статистики по инфляции КНР, свидетельствуют данные торгов. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T08:40+0300
2025-02-10T08:40+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник увеличивается после новых импортных пошлин США, а также статистики по инфляции КНР, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.27 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,14%, до 4,5955 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,41%, до 9 407,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,34%, до 2 628 долларов, цинка - на 0,78%, до 2 840 долларов. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. Также он отметил, что во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США. Трейдеры также обращают внимание на статистику по экономике Китая, крупнейшего игрока на рынке меди. Годовая инфляция в КНР в январе составила 0,5%, тогда как аналитики ожидали роста цен на 0,4%.
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цены на медь, китай, сша, рынки
Экономика, цены на медь, КИТАЙ, США, Рынки
08:40 10.02.2025
 
Медь дорожает на фоне пошлин и статистики по инфляции Китая

Цена на медь увеличивается после новых пошлин США и статистики из Китая

CC BY-SA 4.0 / James St. John / CopperКусок природной меди
Кусок природной меди - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
CC BY-SA 4.0 / James St. John / Copper
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник увеличивается после новых импортных пошлин США, а также статистики по инфляции КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.27 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,14%, до 4,5955 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,41%, до 9 407,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,34%, до 2 628 долларов, цинка - на 0,78%, до 2 840 долларов.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. Также он отметил, что во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США.
Трейдеры также обращают внимание на статистику по экономике Китая, крупнейшего игрока на рынке меди. Годовая инфляция в КНР в январе составила 0,5%, тогда как аналитики ожидали роста цен на 0,4%.
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
Цена на медь готовится завершить неделю ростом
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Экономикацены на медьКИТАЙСШАРынки
 
 
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