https://1prime.ru/20250210/microsoft-854825103.html
Корпорация Microsoft оказалась в центре расследования во Франции
Корпорация Microsoft оказалась в центре расследования во Франции - 10.02.2025, ПРАЙМ
Корпорация Microsoft оказалась в центре расследования во Франции
Корпорация Microsoft оказалась в центре антимонопольного расследования во Франции из-за возможные нарушений, связанных с намеренных ухудшением поисковых... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T19:48+0300
2025-02-10T19:48+0300
2025-02-10T19:48+0300
экономика
франция
microsoft
антимонопольное расследование
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/32/763243222_0:0:2696:1517_1920x0_80_0_0_30e81ae029a6447fbdeea1f2874fd70e.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Корпорация Microsoft оказалась в центре антимонопольного расследования во Франции из-за возможные нарушений, связанных с намеренных ухудшением поисковых результатов своих конкурентов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Корпорация Microsoft находится под следствием со стороны антимонопольного органа Франции на фоне опасений, что американский технологический гигант ухудшает качество результатов, когда как более мелкие конкуренты платят за использование технологии Bing в своих собственных поисковых системах", - пишет агентство. В частности, по словам источников, парижский наблюдательный орган хочет знать, не перекладывает ли Microsoft несправедливо плохие результаты поиска на более мелкие поисковые системы, которые полагаются на огромное хранилище результатов поиска Bing. Расследование может в конечном итоге привести к официальным обвинениям и огромному штрафу для Microsoft.
https://1prime.ru/20250130/microsoft-854562175.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/32/763243222_309:0:2626:1738_1920x0_80_0_0_0353116e78e1f5a4fe68e68736186d3c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, microsoft, антимонопольное расследование
Экономика, ФРАНЦИЯ, Microsoft, антимонопольное расследование
Корпорация Microsoft оказалась в центре расследования во Франции
Bloomberg: Франция расследует возможные антимонопольные нарушения Microsoft
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Корпорация Microsoft оказалась в центре антимонопольного расследования во Франции из-за возможные нарушений, связанных с намеренных ухудшением поисковых результатов своих конкурентов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Корпорация Microsoft находится под следствием со стороны антимонопольного органа Франции на фоне опасений, что американский технологический гигант ухудшает качество результатов, когда как более мелкие конкуренты платят за использование технологии Bing в своих собственных поисковых системах", - пишет агентство.
Microsoft предоставила доступ к ИИ-модели DeepSeek R1 на своих платформах
В частности, по словам источников, парижский наблюдательный орган хочет знать, не перекладывает ли Microsoft несправедливо плохие результаты поиска на более мелкие поисковые системы, которые полагаются на огромное хранилище результатов поиска Bing. Расследование может в конечном итоге привести к официальным обвинениям и огромному штрафу для Microsoft.