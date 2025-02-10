https://1prime.ru/20250210/microsoft-854825103.html

Корпорация Microsoft оказалась в центре расследования во Франции

Корпорация Microsoft оказалась в центре расследования во Франции - 10.02.2025, ПРАЙМ

Корпорация Microsoft оказалась в центре расследования во Франции

Корпорация Microsoft оказалась в центре антимонопольного расследования во Франции из-за возможные нарушений, связанных с намеренных ухудшением поисковых... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T19:48+0300

2025-02-10T19:48+0300

2025-02-10T19:48+0300

экономика

франция

microsoft

антимонопольное расследование

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Корпорация Microsoft оказалась в центре антимонопольного расследования во Франции из-за возможные нарушений, связанных с намеренных ухудшением поисковых результатов своих конкурентов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Корпорация Microsoft находится под следствием со стороны антимонопольного органа Франции на фоне опасений, что американский технологический гигант ухудшает качество результатов, когда как более мелкие конкуренты платят за использование технологии Bing в своих собственных поисковых системах", - пишет агентство. В частности, по словам источников, парижский наблюдательный орган хочет знать, не перекладывает ли Microsoft несправедливо плохие результаты поиска на более мелкие поисковые системы, которые полагаются на огромное хранилище результатов поиска Bing. Расследование может в конечном итоге привести к официальным обвинениям и огромному штрафу для Microsoft.

https://1prime.ru/20250130/microsoft-854562175.html

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франция, microsoft, антимонопольное расследование