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Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку отопительных приборов
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку отопительных приборов - 10.02.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку отопительных приборов
Минпромторг предложил с 1 сентября текущего года ввести в России обязательную маркировку отдельных видов отопительных приборов, сообщило министерство. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T14:51+0300
2025-02-10T14:51+0300
2025-02-10T14:51+0300
экономика
россия
минпромторг
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Минпромторг предложил с 1 сентября текущего года ввести в России обязательную маркировку отдельных видов отопительных приборов, сообщило министерство. "Минпромторг России предлагает ввести с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов отопительных приборов (радиаторы центрального отопления и их секции, конвекторы отопительные)", - говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что с 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года проходит добровольный эксперимент по маркировке отопительных приборов. Предполагается, что введение маркировки приведет к снижению доли незаконного оборота отопительных приборов, а также позволит повысить эффективность проверок в этой отрасли.
https://1prime.ru/20250207/ispytaniya-854752814.html
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россия, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку отопительных приборов
Минпромторг предложил с 1 сентября ввести обязательную маркировку отопительных приборов
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Минпромторг предложил с 1 сентября текущего года ввести в России обязательную маркировку отдельных видов отопительных приборов, сообщило министерство.
"Минпромторг России предлагает ввести с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов отопительных приборов (радиаторы центрального отопления и их секции, конвекторы отопительные)", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что с 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года проходит добровольный эксперимент по маркировке отопительных приборов. Предполагается, что введение маркировки приведет к снижению доли незаконного оборота отопительных приборов, а также позволит повысить эффективность проверок в этой отрасли.
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