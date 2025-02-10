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МОЭК начала использовать цифровые инструменты для взыскания долгов с физлиц - 10.02.2025, ПРАЙМ
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МОЭК начала использовать цифровые инструменты для взыскания долгов с физлиц
МОЭК начала использовать цифровые инструменты для взыскания долгов с физлиц - 10.02.2025, ПРАЙМ
МОЭК начала использовать цифровые инструменты для взыскания долгов с физлиц
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) в 2024 году с использованием автоматизированных обращений в суд подала почти 15 тысяч заявлений о выдаче... | 10.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) в 2024 году с использованием автоматизированных обращений в суд подала почти 15 тысяч заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности с физических лиц. "В 2024 году МОЭК с использованием программного комплекса для автоматизированных обращений "Юрробот" в суд подала 14,7 тысячи заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности с должников - физических лиц. Рост к 2023 году составил 28%. По итогам их рассмотрения судами были вынесены приказы о взыскании с должников более 270 миллионов рублей (в 2023 году - 178 миллионов рублей, +52%)", - отмечается в сообщении компании. В нем указывается, что инструмент позволил кратно увеличить объем обрабатываемых лицевых счетов с задолженностью, которую в автоматическом режиме можно предъявлять ко взысканию без проведения судебного заседания, и разгрузить юристов МОЭК. МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
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финансы, москва, моэк
Финансы, МОСКВА, МОЭК
12:15 10.02.2025
 
МОЭК начала использовать цифровые инструменты для взыскания долгов с физлиц

МОЭК в 2024 году использовала цифровые инструменты для взыскания долгов с физлиц

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк%Стенд "Московской объединенной энергетической компании"
%Стенд Московской объединенной энергетической компании - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) в 2024 году с использованием автоматизированных обращений в суд подала почти 15 тысяч заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности с физических лиц.
"В 2024 году МОЭК с использованием программного комплекса для автоматизированных обращений "Юрробот" в суд подала 14,7 тысячи заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности с должников - физических лиц. Рост к 2023 году составил 28%. По итогам их рассмотрения судами были вынесены приказы о взыскании с должников более 270 миллионов рублей (в 2023 году - 178 миллионов рублей, +52%)", - отмечается в сообщении компании.
В нем указывается, что инструмент позволил кратно увеличить объем обрабатываемых лицевых счетов с задолженностью, которую в автоматическом режиме можно предъявлять ко взысканию без проведения судебного заседания, и разгрузить юристов МОЭК.
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
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