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МОЭК начала использовать цифровые инструменты для взыскания долгов с физлиц

МОЭК начала использовать цифровые инструменты для взыскания долгов с физлиц - 10.02.2025, ПРАЙМ

МОЭК начала использовать цифровые инструменты для взыскания долгов с физлиц

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) в 2024 году с использованием автоматизированных обращений в суд подала почти 15 тысяч заявлений о выдаче... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T12:15+0300

2025-02-10T12:15+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) в 2024 году с использованием автоматизированных обращений в суд подала почти 15 тысяч заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности с физических лиц. "В 2024 году МОЭК с использованием программного комплекса для автоматизированных обращений "Юрробот" в суд подала 14,7 тысячи заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности с должников - физических лиц. Рост к 2023 году составил 28%. По итогам их рассмотрения судами были вынесены приказы о взыскании с должников более 270 миллионов рублей (в 2023 году - 178 миллионов рублей, +52%)", - отмечается в сообщении компании. В нем указывается, что инструмент позволил кратно увеличить объем обрабатываемых лицевых счетов с задолженностью, которую в автоматическом режиме можно предъявлять ко взысканию без проведения судебного заседания, и разгрузить юристов МОЭК. МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

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