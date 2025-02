https://1prime.ru/20250210/moldaviya-854806180.html

Премьер Молдавии рассказал об условиях транзита газа в ПМР из Венгрии

КИШИНЕВ, 10 фев - ПРАЙМ. Молдавия разрешает транзит газа в ПМР от венгерской MET Gas and Energy Marketing AG в обмен на ряд условий, в число которых входит и освобождение политзаключенных. Об этом заявил премьер Молдавии Дорин Речан.Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила во вторник, что ЕС согласен выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако Тирасполь отказался. Вместо этого поставкой газа займется венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. "Компания из Венгрии – MET Gas and Energy Marketing AG – будет оплачена JNX General Trading L.L.C, зарегистрированной в Дубае, и доставит газ на границу с Молдавией. MET Gas and Energy Marketing AG поставит газ на границу с Республикой Молдова в соответствии с подписанным контрактом с Moldovagaz. Мы разрешаем этот транзит, а Тирасполь предпримет несколько шагов, демонстрирующих открытость", - говорится в заявлении Речана, опубликованного в Telegram-канале правительства. В обмен на разрешение транзита газа Кишинев ожидает от Тирасполя освобождения политических заключенных, а также сохранения молдавского общественного телевидения в сетке вещания и удаления контрольных постов, которые были установлены еще в 2022 году (отмечается, что из 33 постов активны еще 11), сообщил Речан.Он также пояснил, что Тирасполь оплатит авансом расходы на транзит газа от границы с Молдавии в регион на основе соглашения между "Молдовагазом" и "Тираспольтрансгазом". Премьер подчеркнул, что речь идет не о соглашении между Молдавией и государственными структурами других государств, а о разрешении правительства республики провести подобную сделку. Премьер подчеркнул, что все вопросы будут обсуждаться в понедельник на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, отметив, что Молдавия доказала желание помочь людям на левом берегу.Молдавия и Приднестровье остались без газа после того, как Украина прекратила транзит российского газа в Европу, а Молдавия отказалась выплачивать долг "Газпрому". В то время как у Кишинева появилась возможность получать энергоресурсы из Европы, Тирасполь оказался в газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

