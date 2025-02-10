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Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов - 10.02.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов
Российский рынок акций усиливает рост, основной фондовый индекс превысил 3000 пунктов впервые с июля прошлого года, следует из данных Московской биржи. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T14:42+0300
2025-02-10T14:42+0300
2025-02-10T14:50+0300
экономика
рынки
мосбиржа
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает рост, основной фондовый индекс превысил 3000 пунктов впервые с июля прошлого года, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к 14.44 мск растет на 1,29%, до 3004,81 пункта - максимума с 26 июля прошлого года.
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рынки, мосбиржа
Экономика, Рынки, Мосбиржа
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 26 июля
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает рост, основной фондовый индекс превысил 3000 пунктов впервые с июля прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 14.44 мск растет на 1,29%, до 3004,81 пункта - максимума с 26 июля прошлого года.