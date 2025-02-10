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Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов - 10.02.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов

Российский рынок акций усиливает рост, основной фондовый индекс превысил 3000 пунктов впервые с июля прошлого года, следует из данных Московской биржи. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T14:42+0300

2025-02-10T14:42+0300

2025-02-10T14:50+0300

экономика

рынки

мосбиржа

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает рост, основной фондовый индекс превысил 3000 пунктов впервые с июля прошлого года, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к 14.44 мск растет на 1,29%, до 3004,81 пункта - максимума с 26 июля прошлого года.

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рынки, мосбиржа