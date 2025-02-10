https://1prime.ru/20250210/moshenniki-854805009.html

В Госдуме создадут рабочую группу для борьбы с финансовыми мошенниками

В Госдуме создадут рабочую группу для борьбы с финансовыми мошенниками - 10.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме создадут рабочую группу для борьбы с финансовыми мошенниками

Комитет Госдумы по финрынку создает рабочую группу по нормативно-правовому обеспечению противодействия финансовым мошенникам, сообщил в своем Telegram-канале... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T11:02+0300

2025-02-10T11:02+0300

2025-02-10T11:02+0300

россия

госдума

финансы

мошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/77338/40/773384050_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_5c1325e25846754d633f1b092cc2adfb.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финрынку создает рабочую группу по нормативно-правовому обеспечению противодействия финансовым мошенникам, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Анатолий Аксаков. "Комитет Госдумы по финансовому рынку принял решение создать рабочую группу по нормативно-правовому обеспечению противодействия мошенничеству в финансовой сфере. Мошенники постоянно придумывают новые пути обмана наших граждан. Наша задача – закрывать лазейки для махинаторов", - пояснил депутат. При этом он отметил, что на этой неделе Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о периоде охлаждения при потребительском кредитовании, то есть отсрочки при выдаче потребкредитов. Документ предусматривает также ряд ограничений по операциям с токенизированными (цифровыми) картами и обеспечение быстрого обмена информацией между банками и бюро кредитных историй. "Эти меры должны стать барьером на пути мошенников, которые добиваются, чтобы человек совершил необдуманные действия - взял кредит и перечислил деньги, не успев опомниться", - считает Аксаков. "Мы постоянно работаем вместе с регуляторами рынка над новыми инициативами, направленными против финансовых мошенников", - заверил глава комитета по финрынку. Так, с 1 марта у всех граждан появится возможность устанавливать самозапрет на получение новых кредитов, напомнил он. "На очереди – создание института доверенных лиц, чтобы люди могли делегировать близкому человеку подтверждение своих финансовых операций", - проинформировал Аксаков.

https://1prime.ru/20250206/moshenniki-854718331.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, финансы, мошенники