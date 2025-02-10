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В Госдуме создадут рабочую группу для борьбы с финансовыми мошенниками - 10.02.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме создадут рабочую группу для борьбы с финансовыми мошенниками
В Госдуме создадут рабочую группу для борьбы с финансовыми мошенниками - 10.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме создадут рабочую группу для борьбы с финансовыми мошенниками
Комитет Госдумы по финрынку создает рабочую группу по нормативно-правовому обеспечению противодействия финансовым мошенникам, сообщил в своем Telegram-канале... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T11:02+0300
2025-02-10T11:02+0300
россия
госдума
финансы
мошенники
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финрынку создает рабочую группу по нормативно-правовому обеспечению противодействия финансовым мошенникам, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Анатолий Аксаков. "Комитет Госдумы по финансовому рынку принял решение создать рабочую группу по нормативно-правовому обеспечению противодействия мошенничеству в финансовой сфере. Мошенники постоянно придумывают новые пути обмана наших граждан. Наша задача – закрывать лазейки для махинаторов", - пояснил депутат. При этом он отметил, что на этой неделе Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о периоде охлаждения при потребительском кредитовании, то есть отсрочки при выдаче потребкредитов. Документ предусматривает также ряд ограничений по операциям с токенизированными (цифровыми) картами и обеспечение быстрого обмена информацией между банками и бюро кредитных историй. "Эти меры должны стать барьером на пути мошенников, которые добиваются, чтобы человек совершил необдуманные действия - взял кредит и перечислил деньги, не успев опомниться", - считает Аксаков. "Мы постоянно работаем вместе с регуляторами рынка над новыми инициативами, направленными против финансовых мошенников", - заверил глава комитета по финрынку. Так, с 1 марта у всех граждан появится возможность устанавливать самозапрет на получение новых кредитов, напомнил он. "На очереди – создание института доверенных лиц, чтобы люди могли делегировать близкому человеку подтверждение своих финансовых операций", - проинформировал Аксаков.
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россия, госдума, финансы, мошенники
РОССИЯ, Госдума, Финансы, мошенники
11:02 10.02.2025
 
В Госдуме создадут рабочую группу для борьбы с финансовыми мошенниками

Комитет Думы по финрынку создаст рабочую группы для борьбы с финансовыми мошенниками

© fotolia.com / wollertz" Экономическое преступление
 Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© fotolia.com / wollertz
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финрынку создает рабочую группу по нормативно-правовому обеспечению противодействия финансовым мошенникам, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Анатолий Аксаков.
"Комитет Госдумы по финансовому рынку принял решение создать рабочую группу по нормативно-правовому обеспечению противодействия мошенничеству в финансовой сфере. Мошенники постоянно придумывают новые пути обмана наших граждан. Наша задача – закрывать лазейки для махинаторов", - пояснил депутат.
При этом он отметил, что на этой неделе Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о периоде охлаждения при потребительском кредитовании, то есть отсрочки при выдаче потребкредитов. Документ предусматривает также ряд ограничений по операциям с токенизированными (цифровыми) картами и обеспечение быстрого обмена информацией между банками и бюро кредитных историй.
"Эти меры должны стать барьером на пути мошенников, которые добиваются, чтобы человек совершил необдуманные действия - взял кредит и перечислил деньги, не успев опомниться", - считает Аксаков.
"Мы постоянно работаем вместе с регуляторами рынка над новыми инициативами, направленными против финансовых мошенников", - заверил глава комитета по финрынку. Так, с 1 марта у всех граждан появится возможность устанавливать самозапрет на получение новых кредитов, напомнил он. "На очереди – создание института доверенных лиц, чтобы люди могли делегировать близкому человеку подтверждение своих финансовых операций", - проинформировал Аксаков.
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