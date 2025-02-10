https://1prime.ru/20250210/nabiullina-854803058.html
В Bloomberg назвали Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ
В Bloomberg назвали Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ - 10.02.2025, ПРАЙМ
В Bloomberg назвали Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина - одна из лучших в мире руководителей ЦБ, во многом благодаря ей экономика РФ выросла, вопреки ожиданиям... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T10:05+0300
2025-02-10T10:05+0300
2025-02-10T10:05+0300
экономика
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина - одна из лучших в мире руководителей ЦБ, во многом благодаря ей экономика РФ выросла, вопреки ожиданиям Запада, такое мнение высказал колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. "Вместо того чтобы рухнуть, как многие ожидали, (российская - ред.) экономика выросла (в том числе - ред.)... благодаря одной из лучших в мире глав центрального банка", - говорится в его статье. Автор также отметил удивившую многих "стойкость России перед лицом беспрецедентных западных санкций и изъятия активов". После ввода в декабре 2024 года очередного - 15-го по счету - пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
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финансы, банки, эльвира набиуллина, bloomberg
Экономика, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Bloomberg
В Bloomberg назвали Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ
Колумнист Bloomberg назвал Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина - одна из лучших в мире руководителей ЦБ, во многом благодаря ей экономика РФ выросла, вопреки ожиданиям Запада, такое мнение высказал колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.
"Вместо того чтобы рухнуть, как многие ожидали, (российская - ред.) экономика выросла (в том числе - ред.)... благодаря одной из лучших в мире глав центрального банка", - говорится в его статье.
Автор также отметил удивившую многих "стойкость России перед лицом беспрецедентных западных санкций и изъятия активов".
После ввода в декабре 2024 года очередного - 15-го по счету - пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Набиуллина рассказала, что попросила бы у Деда Мороза