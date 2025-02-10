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Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН

Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН - 10.02.2025, ПРАЙМ

Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН

Для размещения миротворческого контингента в Украине необходим мандат Совета Безопасности ООН, заявил в беседе с агентством РИА Новости постпред России при ООН... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T09:02+0300

2025-02-10T09:02+0300

2025-02-10T09:02+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Для размещения миротворческого контингента в Украине необходим мандат Совета Безопасности ООН, заявил в беседе с агентством РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя."Надо четко понимать: никакие "миротворцы" не могут действовать без мандата от СБ ООН. В противном случае любые иностранные военные контингенты, отправленные в зону боевых действий, будут с точки зрения международного права обычными комбатантами и легитимной военной целью для наших вооруженных сил", - сказал Небензя.Ранее служба внешней разведки России сообщила о планах Запада ввести в Украину миротворческий контингент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ввод миротворцев возможен только с согласия конфликтующих сторон.Президент России Владимир Путин в январе 2025 года заявил, что целью урегулирования конфликта в Украине должен быть долгосрочный мир, основанный на уважении интересов всех народов региона.

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