Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН - 10.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250210/nebenzya-854800995.html
Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН
Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН - 10.02.2025, ПРАЙМ
Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН
Для размещения миротворческого контингента в Украине необходим мандат Совета Безопасности ООН, заявил в беседе с агентством РИА Новости постпред России при ООН... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T09:02+0300
2025-02-10T09:02+0300
политика
россия
украина
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846596102_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ad19ef8d9c448448d3813cc03ab25bd7.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Для размещения миротворческого контингента в Украине необходим мандат Совета Безопасности ООН, заявил в беседе с агентством РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя."Надо четко понимать: никакие "миротворцы" не могут действовать без мандата от СБ ООН. В противном случае любые иностранные военные контингенты, отправленные в зону боевых действий, будут с точки зрения международного права обычными комбатантами и легитимной военной целью для наших вооруженных сил", - сказал Небензя.Ранее служба внешней разведки России сообщила о планах Запада ввести в Украину миротворческий контингент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ввод миротворцев возможен только с согласия конфликтующих сторон.Президент России Владимир Путин в январе 2025 года заявил, что целью урегулирования конфликта в Украине должен быть долгосрочный мир, основанный на уважении интересов всех народов региона.
https://1prime.ru/20250209/erdogan-854796820.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846596102_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_75ffd9dfcf974f218089f8181cccc66f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, оон
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ООН
09:02 10.02.2025
 
Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН

Небензя: "Миротворцы" без мандата ООН будут законной целью для ВС России

© РИА Новости . Брайан Смит | Перейти в медиабанкПленарное заседание Генассамблеи ООН
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Брайан Смит
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Для размещения миротворческого контингента в Украине необходим мандат Совета Безопасности ООН, заявил в беседе с агентством РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.
"Надо четко понимать: никакие "миротворцы" не могут действовать без мандата от СБ ООН. В противном случае любые иностранные военные контингенты, отправленные в зону боевых действий, будут с точки зрения международного права обычными комбатантами и легитимной военной целью для наших вооруженных сил", - сказал Небензя.
Ранее служба внешней разведки России сообщила о планах Запада ввести в Украину миротворческий контингент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ввод миротворцев возможен только с согласия конфликтующих сторон.
Президент России Владимир Путин в январе 2025 года заявил, что целью урегулирования конфликта в Украине должен быть долгосрочный мир, основанный на уважении интересов всех народов региона.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
Эрдоган назвал позитивными "месседжи" России и США по Украине
Вчера, 23:11
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала