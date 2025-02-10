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Вучич ждет серьезных проблем с "Нефтяной индустрией Сербии" - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Вучич ждет серьезных проблем с "Нефтяной индустрией Сербии"
Вучич ждет серьезных проблем с "Нефтяной индустрией Сербии" - 10.02.2025, ПРАЙМ
Вучич ждет серьезных проблем с "Нефтяной индустрией Сербии"
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает проблем в переговорах о санкциях против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T22:37+0300
2025-02-10T22:39+0300
политика
александр вучич
предприятие
сша
россия
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БЕЛГРАД, 10 фев – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает проблем в переговорах о санкциях против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") из-за несовместимых позиций американской и российской сторон. Рабочая группа правительства Сербии провела в середине января первую встречу с представителями Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control), отдельно - предварительные консультации с российской стороной. Компания NIS направила 4 февраля OFAC запрос о 90-дневной отсрочке санкций, введение которых ожидалось 25 февраля. Вучич в начале февраля сообщил, что посольство США ответило, "что так не пойдет", но продолжил ждать ответ OFAC. "Ожидаю большие проблемы вокруг NIS, завтра у нас будут встречи по этому вопросу. У нас был тяжелый месяц из-за блокад (массовых протестов - ред.). Сейчас следует и это, что, как я надеялся, можем сделать без политической драмы, очевидно, не сможем. И одни, и другие (российская и американская стороны - ред.) уперлись, не будет простого решения, мы растянуты между автомобилями, которые едут в разных направлениях", - заявил Вучич в эфире TV Pink. Сербский лидер ранее также рассказал, что генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков направил ему письмо по этому вопросу, но не раскрыл его содержания. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". При этом Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).
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александр вучич, предприятие, сша, россия
Политика, Александр Вучич, предприятие, США, РОССИЯ
22:37 10.02.2025 (обновлено: 22:39 10.02.2025)
 
Вучич ждет серьезных проблем с "Нефтяной индустрией Сербии"

Вучич ждет проблем с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за разницы позиций США и РФ

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 10 фев – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает проблем в переговорах о санкциях против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") из-за несовместимых позиций американской и российской сторон.
Рабочая группа правительства Сербии провела в середине января первую встречу с представителями Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control), отдельно - предварительные консультации с российской стороной. Компания NIS направила 4 февраля OFAC запрос о 90-дневной отсрочке санкций, введение которых ожидалось 25 февраля.
Вучич в начале февраля сообщил, что посольство США ответило, "что так не пойдет", но продолжил ждать ответ OFAC.
"Ожидаю большие проблемы вокруг NIS, завтра у нас будут встречи по этому вопросу. У нас был тяжелый месяц из-за блокад (массовых протестов - ред.). Сейчас следует и это, что, как я надеялся, можем сделать без политической драмы, очевидно, не сможем. И одни, и другие (российская и американская стороны - ред.) уперлись, не будет простого решения, мы растянуты между автомобилями, которые едут в разных направлениях", - заявил Вучич в эфире TV Pink.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич пообещал не вводить санкции против России
24 января, 22:15
Сербский лидер ранее также рассказал, что генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков направил ему письмо по этому вопросу, но не раскрыл его содержания.
Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". При этом Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути.
"Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).
 
ПолитикаАлександр ВучичпредприятиеСШАРОССИЯ
 
 
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