https://1prime.ru/20250210/nokia-854804301.html

Nokia объявила о смене генерального директора компании

Nokia объявила о смене генерального директора компании - 10.02.2025, ПРАЙМ

Nokia объявила о смене генерального директора компании

Финская Nokia заявила, что с 1 апреля новым генеральным директором компании станет Джастин Хотард (Justin Hotard), следует из релиза компании. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T10:32+0300

2025-02-10T10:32+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Финская Nokia заявила, что с 1 апреля новым генеральным директором компании станет Джастин Хотард (Justin Hotard), следует из релиза компании. "Сегодня Nokia объявила о смене руководства. Президент и главный исполнительный директор Nokia Пекка Лундмарк уведомил совет директоров о том, что он покидает свой пост. Совет директоров назначил Джастина Хотарда следующим президентом и главным исполнительным директором Nokia", - говорится в заявлении. Хотард, который сейчас возглавляет отдел по дата-центрам и ИИ в компании Intel, приступит к исполнению обязанностей 1 апреля 2025 года, до конца года Лундмарк будет консультировать нового гендиректора, отмечается в сообщении. Пекка Лундмарк занимал пост главы компании с 2020 года. Nokia Corporation - финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб-квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Компания работает примерно в 130 странах.

https://1prime.ru/20250115/nokia-854221971.html

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финляндия, nokia, бизнес, смартфоны, технологии