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"Норильский никель" отчитался о резком сокращении прибыли - 10.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Норильский никель" отчитался о резком сокращении прибыли
"Норильский никель" отчитался о резком сокращении прибыли - 10.02.2025, ПРАЙМ
"Норильский никель" отчитался о резком сокращении прибыли
Чистая прибыль "Норильского никеля" по РСБУ за 2024 год снизилась на 57% по сравнению с предыдущим годом и составила 123 миллиарда рублей, сообщила компания. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T18:28+0300
2025-02-10T18:28+0300
экономика
чистая прибыль
отчетность по рсбу
отчетность по мсфо
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Норильского никеля" по РСБУ за 2024 год снизилась на 57% по сравнению с предыдущим годом и составила 123 миллиарда рублей, сообщила компания. "Чистая прибыль за 2024 год составила 123 миллиарда рублей, уменьшившись на 160 миллиардов рублей, или 57%, по сравнению с 2023 годом, в основном в связи с уменьшением доходов от участия в других организациях, что было частично компенсировано снижением расходов по курсовым разницам", - говорится в сообщении. Выручка при этом увеличилась на 3%, до 905 миллиардов рублей, что обусловлено ростом мировых цен на медь и ослаблением рубля, что было частично компенсировано снижением мировых цен на металлы платиновой группы, отметили в компании. Себестоимость составила 564 миллиарда рублей, что соответствует предыдущему году. Процентные расходы за 2024 год выросли на 82%, до 149 миллиардов рублей в связи с ростом процентных ставок и рефинансированием части задолженности из долларов в рубли, добавляется в сообщении. Отчетность "Норникеля" по РСБУ не является консолидированной и включает только показатели Заполярного филиала компании. Отчетность по МСФО публикуется по итогам полугодия и года. Также в компании сообщили, что ее чистая прибыль по МСФО составила 1,8 миллиарда долларов, что на 37% меньше относительно уровня годом ранее, показатель EBITDA снизился на 25%, до 5,2 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.Рентабельность EBITDA снизилась до 41% с 48% годом ранее. Выручка составила 12,5 миллиарда долларов, снизившись на 13% по сравнению с 2023 годом."Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
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чистая прибыль, отчетность по рсбу, отчетность по мсфо
Экономика, чистая прибыль, отчетность по РСБУ, отчетность по МСФО
18:28 10.02.2025
 
"Норильский никель" отчитался о резком сокращении прибыли

За 2024 год "Норникель" сократил чистую прибыль по РСБУ на 57% - до 123 млрд руб

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска компании "Норникель" на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Норильского никеля" по РСБУ за 2024 год снизилась на 57% по сравнению с предыдущим годом и составила 123 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Чистая прибыль за 2024 год составила 123 миллиарда рублей, уменьшившись на 160 миллиардов рублей, или 57%, по сравнению с 2023 годом, в основном в связи с уменьшением доходов от участия в других организациях, что было частично компенсировано снижением расходов по курсовым разницам", - говорится в сообщении.
Выручка при этом увеличилась на 3%, до 905 миллиардов рублей, что обусловлено ростом мировых цен на медь и ослаблением рубля, что было частично компенсировано снижением мировых цен на металлы платиновой группы, отметили в компании.
Себестоимость составила 564 миллиарда рублей, что соответствует предыдущему году. Процентные расходы за 2024 год выросли на 82%, до 149 миллиардов рублей в связи с ростом процентных ставок и рефинансированием части задолженности из долларов в рубли, добавляется в сообщении.
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Отчетность "Норникеля" по РСБУ не является консолидированной и включает только показатели Заполярного филиала компании. Отчетность по МСФО публикуется по итогам полугодия и года.
Также в компании сообщили, что ее чистая прибыль по МСФО составила 1,8 миллиарда долларов, что на 37% меньше относительно уровня годом ранее, показатель EBITDA снизился на 25%, до 5,2 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.
Рентабельность EBITDA снизилась до 41% с 48% годом ранее. Выручка составила 12,5 миллиарда долларов, снизившись на 13% по сравнению с 2023 годом.
"Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
 
Экономикачистая прибыльотчетность по РСБУотчетность по МСФО
 
 
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