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"Норникель" сохранил прогнозы по спросу на никель и платину в 2025 году - 10.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Норникель" сохранил прогнозы по спросу на никель и платину в 2025 году
"Норникель" сохранил прогнозы по спросу на никель и платину в 2025 году - 10.02.2025, ПРАЙМ
"Норникель" сохранил прогнозы по спросу на никель и платину в 2025 году
Норникель сохранил прогноз профицита на мировом рынке никеля в наступившем году в размере 150 тыс тонн в год, сообщила компания. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T18:39+0300
2025-02-10T18:40+0300
экономика
норникель
никель
платина
спрос
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Норникель сохранил прогноз профицита на мировом рынке никеля в наступившем году в размере 150 тыс тонн в год, сообщила компания."Прогноз по рынку никеля: нейтральный в среднесрочной перспективе, но более позитивный в долгосрочной; мы полагаем, что профицит рынка останется на уровне 150 тысяч тонн в 2025 году. Ожидаем, что закрытие ряда никелевых проектов с высокой себестоимостью производства и устойчивый спрос на никелевую продукцию могут привести к ребалансировке рынка и поддержат котировки", - говорится в сообщении."Прогноз по рынку меди: осторожно оптимистичный в среднесрочной перспективе, позитивный в долгосрочной. Смягчение денежно-кредитной политики, новая волна индустриализации на Западе, вызванная возвращением администрации Трампа, а также дополнительные меры экономической поддержки в Китае должны поддержать спрос. С другой стороны, слабые макроэкономические сигналы и возможные последствия новых торговых войн могут ослабить рост потребления металл", - добавили в компании.Ранее, в декабре, "Норникель" прогнозировал профицит никеля на мировом рынке в те же 150 тысяч тонн в 2024-2025 годах, следовало из отраслевого обзора компании.Вместе с тем компания сохранила ожидания дефицита на мировом рынке платины в наступившем году в размере 0,2 миллиона унций, следует из сообщения компании."В 2025 году на рынке платины будет наблюдаться дефицит в размере 0,2 миллиона унций", - говорится в сообщении.Ранее, в декабре, "Норникель" в отраслевом обзоре прогнозировал баланс на мировом рынке платины на 2024 год и ожидал дефицита металла в 2025 году также в размере 0,2 миллиона унций.Что касается мирового рынка палладия, "Норникель" дает осторожно оптимистичный сценарий и ожидает баланса в краткосрочной перспективе.
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норникель, никель, платина, спрос
Экономика, Норникель, никель, платина, спрос
18:39 10.02.2025 (обновлено: 18:40 10.02.2025)
 
"Норникель" сохранил прогнозы по спросу на никель и платину в 2025 году

"Норникель" сохранил прогнозы по профициту никеля и дефициту платины в 2025 году

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки платины высшей пробы
Готовые маркированные слитки платины высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Норникель сохранил прогноз профицита на мировом рынке никеля в наступившем году в размере 150 тыс тонн в год, сообщила компания.
"Прогноз по рынку никеля: нейтральный в среднесрочной перспективе, но более позитивный в долгосрочной; мы полагаем, что профицит рынка останется на уровне 150 тысяч тонн в 2025 году. Ожидаем, что закрытие ряда никелевых проектов с высокой себестоимостью производства и устойчивый спрос на никелевую продукцию могут привести к ребалансировке рынка и поддержат котировки", - говорится в сообщении.
"Прогноз по рынку меди: осторожно оптимистичный в среднесрочной перспективе, позитивный в долгосрочной. Смягчение денежно-кредитной политики, новая волна индустриализации на Западе, вызванная возвращением администрации Трампа, а также дополнительные меры экономической поддержки в Китае должны поддержать спрос. С другой стороны, слабые макроэкономические сигналы и возможные последствия новых торговых войн могут ослабить рост потребления металл", - добавили в компании.
Ранее, в декабре, "Норникель" прогнозировал профицит никеля на мировом рынке в те же 150 тысяч тонн в 2024-2025 годах, следовало из отраслевого обзора компании.
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Вместе с тем компания сохранила ожидания дефицита на мировом рынке платины в наступившем году в размере 0,2 миллиона унций, следует из сообщения компании.
"В 2025 году на рынке платины будет наблюдаться дефицит в размере 0,2 миллиона унций", - говорится в сообщении.
Ранее, в декабре, "Норникель" в отраслевом обзоре прогнозировал баланс на мировом рынке платины на 2024 год и ожидал дефицита металла в 2025 году также в размере 0,2 миллиона унций.
Что касается мирового рынка палладия, "Норникель" дает осторожно оптимистичный сценарий и ожидает баланса в краткосрочной перспективе.
 
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