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ЦБ обязал негосударственные пенсионные фонды выявлять конфликты интересов
ЦБ обязал негосударственные пенсионные фонды выявлять конфликты интересов - 10.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ обязал негосударственные пенсионные фонды выявлять конфликты интересов
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в России будут обязаны выявлять конфликты интересов и управлять ими, говорится в сообщении Банка России. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T19:25+0300
2025-02-10T19:25+0300
2025-02-10T19:26+0300
экономика
нпф
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в России будут обязаны выявлять конфликты интересов и управлять ими, говорится в сообщении Банка России. Допустить возникновение конфликта фонды смогут, только если они уведомили об этом своих клиентов и их права при этом не нарушаются. Соответствующее указание ЦБ РФ зарегистрировал Минюст России. "Документ определяет правила выявления конфликта интересов, а также описывает конкретные ситуации, которые могут к этому привести, - например, если НПФ приобретает ценные бумаги аффилированной компании или совершает сделку со связанным лицом. Фонды должны будут вести обязательный учет информации о конфликтах интересов", - говорится в сообщении. Требования, предъявляемые к НПФ, аналогичны подходам к регулированию конфликта интересов профучастников, управляющих компаний и направлены на усиление защиты прав и законных интересов клиентов фондов, отмечают в ЦБ. Указание вступает в силу 21 февраля 2025 года.
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нпф, интересы
ЦБ обязал негосударственные пенсионные фонды выявлять конфликты интересов
ЦБ РФ: НПФ будут обязаны выявлять конфликты интересов и управлять ими
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в России будут обязаны выявлять конфликты интересов и управлять ими, говорится в сообщении Банка России.
Допустить возникновение конфликта фонды смогут, только если они уведомили об этом своих клиентов и их права при этом не нарушаются. Соответствующее указание ЦБ РФ зарегистрировал Минюст России.
"Документ определяет правила выявления конфликта интересов, а также описывает конкретные ситуации, которые могут к этому привести, - например, если НПФ приобретает ценные бумаги аффилированной компании или совершает сделку со связанным лицом. Фонды должны будут вести обязательный учет информации о конфликтах интересов", - говорится в сообщении.
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Требования, предъявляемые к НПФ, аналогичны подходам к регулированию конфликта интересов профучастников, управляющих компаний и направлены на усиление защиты прав и законных интересов клиентов фондов, отмечают в ЦБ.
Указание вступает в силу 21 февраля 2025 года.