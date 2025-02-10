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ЦБ обязал негосударственные пенсионные фонды выявлять конфликты интересов

ЦБ обязал негосударственные пенсионные фонды выявлять конфликты интересов - 10.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ обязал негосударственные пенсионные фонды выявлять конфликты интересов

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в России будут обязаны выявлять конфликты интересов и управлять ими, говорится в сообщении Банка России. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T19:25+0300

2025-02-10T19:25+0300

2025-02-10T19:26+0300

экономика

нпф

интересы

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в России будут обязаны выявлять конфликты интересов и управлять ими, говорится в сообщении Банка России. Допустить возникновение конфликта фонды смогут, только если они уведомили об этом своих клиентов и их права при этом не нарушаются. Соответствующее указание ЦБ РФ зарегистрировал Минюст России. "Документ определяет правила выявления конфликта интересов, а также описывает конкретные ситуации, которые могут к этому привести, - например, если НПФ приобретает ценные бумаги аффилированной компании или совершает сделку со связанным лицом. Фонды должны будут вести обязательный учет информации о конфликтах интересов", - говорится в сообщении. Требования, предъявляемые к НПФ, аналогичны подходам к регулированию конфликта интересов профучастников, управляющих компаний и направлены на усиление защиты прав и законных интересов клиентов фондов, отмечают в ЦБ. Указание вступает в силу 21 февраля 2025 года.

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