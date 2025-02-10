https://1prime.ru/20250210/obyazatelstva-854826137.html

Лавров: Россия пересмотрит обязательства перед международными организациями

Лавров: Россия пересмотрит обязательства перед международными организациями - 10.02.2025, ПРАЙМ

Лавров: Россия пересмотрит обязательства перед международными организациями

Российская Федерация пересмотрит свои обязательства перед международными организациями, практикующими дискриминационные подходы. В определенных случаях... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T20:54+0300

2025-02-10T20:54+0300

2025-02-10T21:09+0300

политика

сергей лавров

россия

обязательства

международные организации

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Российская Федерация пересмотрит свои обязательства перед международными организациями, практикующими дискриминационные подходы. В определенных случаях обязательства будут пересмотрены кардинальным образом. Об этом на торжественном собрании в честь Дня дипломатического работника заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Текст выступления министра размещен на сайте российского МИД.По его словам, международные организации становятся инструментом гибридной войны, а западные страны собственноручно разрушают систему, которую они выстраивали после Второй Мировой войны, чтобы обслуживать собственных финансово-экономические и торговые интересы."В этих условиях наши обязательства перед организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться. Этот процесс уже начат", - отметил министр. При этом он добавил, что в отдельных случаях Российская Федерация пересмотрит свои обязательства кардинально.

https://1prime.ru/20250205/lavrov-854686994.html

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сергей лавров, россия, обязательства, международные организации