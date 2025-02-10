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Лавров: Россия пересмотрит обязательства перед международными организациями - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Лавров: Россия пересмотрит обязательства перед международными организациями
Лавров: Россия пересмотрит обязательства перед международными организациями - 10.02.2025, ПРАЙМ
Лавров: Россия пересмотрит обязательства перед международными организациями
Российская Федерация пересмотрит свои обязательства перед международными организациями, практикующими дискриминационные подходы. В определенных случаях... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T20:54+0300
2025-02-10T21:09+0300
политика
сергей лавров
россия
обязательства
международные организации
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Российская Федерация пересмотрит свои обязательства перед международными организациями, практикующими дискриминационные подходы. В определенных случаях обязательства будут пересмотрены кардинальным образом. Об этом на торжественном собрании в честь Дня дипломатического работника заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Текст выступления министра размещен на сайте российского МИД.По его словам, международные организации становятся инструментом гибридной войны, а западные страны собственноручно разрушают систему, которую они выстраивали после Второй Мировой войны, чтобы обслуживать собственных финансово-экономические и торговые интересы."В этих условиях наши обязательства перед организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться. Этот процесс уже начат", - отметил министр. При этом он добавил, что в отдельных случаях Российская Федерация пересмотрит свои обязательства кардинально.
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сергей лавров, россия, обязательства, международные организации
Политика, Сергей Лавров, РОССИЯ, обязательства, международные организации
20:54 10.02.2025 (обновлено: 21:09 10.02.2025)
 
Лавров: Россия пересмотрит обязательства перед международными организациями

Лавров: Россия пересмотрит свои обязательства перед международными организациями

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Российская Федерация пересмотрит свои обязательства перед международными организациями, практикующими дискриминационные подходы. В определенных случаях обязательства будут пересмотрены кардинальным образом. Об этом на торжественном собрании в честь Дня дипломатического работника заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Текст выступления министра размещен на сайте российского МИД.
По его словам, международные организации становятся инструментом гибридной войны, а западные страны собственноручно разрушают систему, которую они выстраивали после Второй Мировой войны, чтобы обслуживать собственных финансово-экономические и торговые интересы.
"В этих условиях наши обязательства перед организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться. Этот процесс уже начат", - отметил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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При этом он добавил, что в отдельных случаях Российская Федерация пересмотрит свои обязательства кардинально.
 
ПолитикаСергей ЛавровРОССИЯобязательствамеждународные организации
 
 
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