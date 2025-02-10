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В OMV допустили поставки газа в ЕС из Азербайджана через Украину
В OMV допустили поставки газа в ЕС из Азербайджана через Украину - 10.02.2025, ПРАЙМ
В OMV допустили поставки газа в ЕС из Азербайджана через Украину
Гендиректор австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил о необходимости диверсификации поставщиков газа в Европу и призвал не исключать идею... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T12:38+0300
2025-02-10T12:38+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Гендиректор австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил о необходимости диверсификации поставщиков газа в Европу и призвал не исключать идею поставок газа из Азербайджана через территорию Украины. "Мы должны увеличить предложение по всем источникам энергии, включая газ. И мы не можем позволить себе что-то исключать. В будущем я бы никогда не передал себя в руки одному поставщику. Остальное - политический вопрос. OMV пытается занять такую позицию, чтобы иметь возможность справляться при различных раскладах", - заявил Штерн в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, отвечая на вопрос о возможном возобновлении Украиной контракта на транзит газа, например, из Азербайджана. Словакия совместно с Европейской комиссией ведет активную работу по организации поставок газа из Азербайджана, сообщил на прошлой неделе словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Ранее Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению Словакию и Венгрию. Словацкий глава МИД Юрай Бланар положительно оценил поддержку Еврокомиссией Словакии и Венгрии в вопросе безопасности критически важной энергетической инфраструктуры, включая охрану трубопроводов, которые идут через Украину в Словакию. Он отметил, что готовность властей в Киеве вести переговоры о транспортировке газа расценивается Словакией как возвращение к предложенному ранее решению, в рамках которого обсуждалась транспортировка газа по украинской территории, например, из Азербайджана.
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газ, азербайджан, украина, omv, ес
Энергетика, Газ, АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, OMV, ЕС
В OMV допустили поставки газа в ЕС из Азербайджана через Украину
В OMV призвали не исключать поставки газа в ЕС из Азербайджана через Украину
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Гендиректор австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил о необходимости диверсификации поставщиков газа в Европу и призвал не исключать идею поставок газа из Азербайджана через территорию Украины.
"Мы должны увеличить предложение по всем источникам энергии, включая газ. И мы не можем позволить себе что-то исключать. В будущем я бы никогда не передал себя в руки одному поставщику. Остальное - политический вопрос. OMV пытается занять такую позицию, чтобы иметь возможность справляться при различных раскладах", - заявил Штерн в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, отвечая на вопрос о возможном возобновлении Украиной контракта на транзит газа, например, из Азербайджана.
Словакия совместно с Европейской комиссией ведет активную работу по организации поставок газа из Азербайджана, сообщил на прошлой неделе словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Ранее Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению Словакию и Венгрию. Словацкий глава МИД Юрай Бланар положительно оценил поддержку Еврокомиссией Словакии и Венгрии в вопросе безопасности критически важной энергетической инфраструктуры, включая охрану трубопроводов, которые идут через Украину в Словакию. Он отметил, что готовность властей в Киеве вести переговоры о транспортировке газа расценивается Словакией как возвращение к предложенному ранее решению, в рамках которого обсуждалась транспортировка газа по украинской территории, например, из Азербайджана.
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