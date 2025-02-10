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Оператор АИС страхования усилил защиту данных пользователей системы

Оператор АИС страхования усилил защиту данных пользователей системы - 10.02.2025, ПРАЙМ

Оператор АИС страхования усилил защиту данных пользователей системы

Национальная страховая информационная система (НСИС, оператор автоматизированной информационной системы страхования) усиливает защиту данных пользователей... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T12:55+0300

2025-02-10T12:55+0300

2025-02-10T12:55+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Национальная страховая информационная система (НСИС, оператор автоматизированной информационной системы страхования) усиливает защиту данных пользователей системы: в частности, были приняты меры по блокированию возможности получения данных при массовых запросах от одного и того же пользователя, говорится в пресс-релизе компании. "Сотрудниками подразделения по информационной безопасности АО "НСИС" обнаружено, что с одних и тех же компьютеров происходят массовые обращения в АИС страхования за проверкой валидности договоров ОСАГО", - отмечается в сообщении. Эти запросы могут использоваться для получения данных по периодам страхования путем подбора данных, а также получения данных, которые могут быть дообогащены через другие источники информации, и для последующего несанкционированного использования, поясняется там же. "С целью пресечения множественных запросов, а также снижения нагрузки на инфраструктуру компании (скорость получения данных для добросовестных пользователей может возрастать в несколько раз) были приняты меры по блокированию возможности получения данных при массовых запросах от одного и того же пользователя", - указывается в сообщении. "При этом сервис проверки валидности полисов на сайте АО "НСИС" функционирует в полном объеме, сервис для страховщиков по проверке валидности чужих полисов ОСАГО также реализован. Агенты могут получать данные, которые им необходимы в работе, через интеграцию со страховыми компаниями, продукты которых они продают", - добавляется там же.

https://1prime.ru/20250210/moshenniki-854805009.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, аис