Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оператор АИС страхования усилил защиту данных пользователей системы - 10.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250210/operator-854809487.html
Оператор АИС страхования усилил защиту данных пользователей системы
Оператор АИС страхования усилил защиту данных пользователей системы - 10.02.2025, ПРАЙМ
Оператор АИС страхования усилил защиту данных пользователей системы
Национальная страховая информационная система (НСИС, оператор автоматизированной информационной системы страхования) усиливает защиту данных пользователей... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T12:55+0300
2025-02-10T12:55+0300
технологии
финансы
аис
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6545d94fdac3332acc19571d0eaf1c28.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Национальная страховая информационная система (НСИС, оператор автоматизированной информационной системы страхования) усиливает защиту данных пользователей системы: в частности, были приняты меры по блокированию возможности получения данных при массовых запросах от одного и того же пользователя, говорится в пресс-релизе компании. "Сотрудниками подразделения по информационной безопасности АО "НСИС" обнаружено, что с одних и тех же компьютеров происходят массовые обращения в АИС страхования за проверкой валидности договоров ОСАГО", - отмечается в сообщении. Эти запросы могут использоваться для получения данных по периодам страхования путем подбора данных, а также получения данных, которые могут быть дообогащены через другие источники информации, и для последующего несанкционированного использования, поясняется там же. "С целью пресечения множественных запросов, а также снижения нагрузки на инфраструктуру компании (скорость получения данных для добросовестных пользователей может возрастать в несколько раз) были приняты меры по блокированию возможности получения данных при массовых запросах от одного и того же пользователя", - указывается в сообщении. "При этом сервис проверки валидности полисов на сайте АО "НСИС" функционирует в полном объеме, сервис для страховщиков по проверке валидности чужих полисов ОСАГО также реализован. Агенты могут получать данные, которые им необходимы в работе, через интеграцию со страховыми компаниями, продукты которых они продают", - добавляется там же.
https://1prime.ru/20250210/moshenniki-854805009.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9331b3f8343e2fbb44d09bf276576d5e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, аис
Технологии, Финансы, АИС
12:55 10.02.2025
 
Оператор АИС страхования усилил защиту данных пользователей системы

Оператор АИС страхования принял меры по защите данных пользователей системы

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Национальная страховая информационная система (НСИС, оператор автоматизированной информационной системы страхования) усиливает защиту данных пользователей системы: в частности, были приняты меры по блокированию возможности получения данных при массовых запросах от одного и того же пользователя, говорится в пресс-релизе компании.
"Сотрудниками подразделения по информационной безопасности АО "НСИС" обнаружено, что с одних и тех же компьютеров происходят массовые обращения в АИС страхования за проверкой валидности договоров ОСАГО", - отмечается в сообщении.
Эти запросы могут использоваться для получения данных по периодам страхования путем подбора данных, а также получения данных, которые могут быть дообогащены через другие источники информации, и для последующего несанкционированного использования, поясняется там же.
"С целью пресечения множественных запросов, а также снижения нагрузки на инфраструктуру компании (скорость получения данных для добросовестных пользователей может возрастать в несколько раз) были приняты меры по блокированию возможности получения данных при массовых запросах от одного и того же пользователя", - указывается в сообщении.
"При этом сервис проверки валидности полисов на сайте АО "НСИС" функционирует в полном объеме, сервис для страховщиков по проверке валидности чужих полисов ОСАГО также реализован. Агенты могут получать данные, которые им необходимы в работе, через интеграцию со страховыми компаниями, продукты которых они продают", - добавляется там же.
Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
В Госдуме создадут рабочую группу для борьбы с финансовыми мошенниками
11:02
 
ТехнологииФинансыАИС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала