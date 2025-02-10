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СМИ рассказали об ожиданиях россиян о пенсии в будущем - 10.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ рассказали об ожиданиях россиян о пенсии в будущем
СМИ рассказали об ожиданиях россиян о пенсии в будущем - 10.02.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали об ожиданиях россиян о пенсии в будущем
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Большинство граждан рассчитывают на государственную пенсию и не готовят к старости финансовую подушку, сообщили РБК, ссылаясь на... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T09:17+0300
2025-02-10T09:17+0300
общество
россия
финансы
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Большинство граждан рассчитывают на государственную пенсию и не готовят к старости финансовую подушку, сообщили РБК, ссылаясь на исследование "Актуальные ожидания будущих пенсионеров", которое проводилось НПФ "Эволюция" совместно с Финансовым университетом при правительстве."Хотя 99 процентов опрошенных хотели бы на пенсии жить в достатке, 89 процентов ответили отрицательно на вопрос "готовитесь ли вы с финансовой точки зрения, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию?"", - отмечается в материале.Также РБК указали, что участниками исследования были две тысячи человек в возрасте от 25 до 45 лет. Четверть опрошенных проживает в сельской местности.На получение госпенсии рассчитывают 43% опрошенных, в то время как на будущие собственные накопления, включая отложенные в негосударственные пенсионные фонды рассчитывают 27% участников, отметили РБК.Кроме того, в публикации отметили, что люди с высшим образованием больше предпочитают рассчитывать на собственные накопления.Ранее эксперт РАНХиГС Марина Солодовников рассказала агентству РИА Новости, что россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году. Это связано с действием переходного периода увеличения пенсионного возраста. Тем не менее, в этот период будут назначаться досрочные пенсии по инвалидности и гособеспечению, заключила эксперт.
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общество , россия, финансы
Общество , РОССИЯ, Финансы
09:17 10.02.2025
 
СМИ рассказали об ожиданиях россиян о пенсии в будущем

РБК: большинство россиян рассчитывает на госпенсию, а не собственные накопления

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Большинство граждан рассчитывают на государственную пенсию и не готовят к старости финансовую подушку, сообщили РБК, ссылаясь на исследование "Актуальные ожидания будущих пенсионеров", которое проводилось НПФ "Эволюция" совместно с Финансовым университетом при правительстве.
"Хотя 99 процентов опрошенных хотели бы на пенсии жить в достатке, 89 процентов ответили отрицательно на вопрос "готовитесь ли вы с финансовой точки зрения, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию?"", - отмечается в материале.
Также РБК указали, что участниками исследования были две тысячи человек в возрасте от 25 до 45 лет. Четверть опрошенных проживает в сельской местности.
На получение госпенсии рассчитывают 43% опрошенных, в то время как на будущие собственные накопления, включая отложенные в негосударственные пенсионные фонды рассчитывают 27% участников, отметили РБК.
Кроме того, в публикации отметили, что люди с высшим образованием больше предпочитают рассчитывать на собственные накопления.
Ранее эксперт РАНХиГС Марина Солодовников рассказала агентству РИА Новости, что россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году. Это связано с действием переходного периода увеличения пенсионного возраста. Тем не менее, в этот период будут назначаться досрочные пенсии по инвалидности и гособеспечению, заключила эксперт.
 
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