https://1prime.ru/20250210/pensiya-854801781.html

СМИ рассказали об ожиданиях россиян о пенсии в будущем

СМИ рассказали об ожиданиях россиян о пенсии в будущем - 10.02.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали об ожиданиях россиян о пенсии в будущем

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Большинство граждан рассчитывают на государственную пенсию и не готовят к старости финансовую подушку, сообщили РБК, ссылаясь на... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T09:17+0300

2025-02-10T09:17+0300

2025-02-10T09:17+0300

общество

россия

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_9b98f78f87f9e7cffb27905ccf6ca649.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Большинство граждан рассчитывают на государственную пенсию и не готовят к старости финансовую подушку, сообщили РБК, ссылаясь на исследование "Актуальные ожидания будущих пенсионеров", которое проводилось НПФ "Эволюция" совместно с Финансовым университетом при правительстве."Хотя 99 процентов опрошенных хотели бы на пенсии жить в достатке, 89 процентов ответили отрицательно на вопрос "готовитесь ли вы с финансовой точки зрения, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию?"", - отмечается в материале.Также РБК указали, что участниками исследования были две тысячи человек в возрасте от 25 до 45 лет. Четверть опрошенных проживает в сельской местности.На получение госпенсии рассчитывают 43% опрошенных, в то время как на будущие собственные накопления, включая отложенные в негосударственные пенсионные фонды рассчитывают 27% участников, отметили РБК.Кроме того, в публикации отметили, что люди с высшим образованием больше предпочитают рассчитывать на собственные накопления.Ранее эксперт РАНХиГС Марина Солодовников рассказала агентству РИА Новости, что россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году. Это связано с действием переходного периода увеличения пенсионного возраста. Тем не менее, в этот период будут назначаться досрочные пенсии по инвалидности и гособеспечению, заключила эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, финансы