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Песков отказался от комментариев касательно разговора Трампа с Путиным
Песков отказался от комментариев касательно разговора Трампа с Путиным - 10.02.2025, ПРАЙМ
Песков отказался от комментариев касательно разговора Трампа с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от дальнейших комментариев о телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T12:27+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от дальнейших комментариев о телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом."Я вчера сделал заявление на этот счет, и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сообщил Песков журналистам.Ранее Песков уже заявлял, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о беседе лидеров стран. Согласно данным газеты New York Post, недавно Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого обсудил вопрос завершения конфликта на Украине.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, США, Дональд Трамп
Песков отказался от комментариев касательно разговора Трампа с Путиным
Песков отказался прокомментировать слухи о телефонном разговоре Путина и Трампа
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от дальнейших комментариев о телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом.
"Я вчера сделал заявление на этот счет, и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сообщил Песков журналистам.
Ранее Песков уже заявлял, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о беседе лидеров стран. Согласно данным газеты New York Post, недавно Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого обсудил вопрос завершения конфликта на Украине.
Песков не прокомментировал информацию о телефонном звонке Трампа Путину