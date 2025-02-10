https://1prime.ru/20250210/peskov-854808103.html

Песков отказался от комментариев касательно разговора Трампа с Путиным

Песков отказался от комментариев касательно разговора Трампа с Путиным - 10.02.2025, ПРАЙМ

Песков отказался от комментариев касательно разговора Трампа с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от дальнейших комментариев о телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T12:27+0300

2025-02-10T12:27+0300

2025-02-10T12:27+0300

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от дальнейших комментариев о телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом."Я вчера сделал заявление на этот счет, и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сообщил Песков журналистам.Ранее Песков уже заявлял, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о беседе лидеров стран. Согласно данным газеты New York Post, недавно Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого обсудил вопрос завершения конфликта на Украине.

https://1prime.ru/20250209/peskov-854789808.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, дональд трамп