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Россия и Боливия работают над проблемой взаимных платежей, заявил посол
Россия и Боливия работают над проблемой взаимных платежей, заявил посол - 10.02.2025, ПРАЙМ
Россия и Боливия работают над проблемой взаимных платежей, заявил посол
Россия и Боливия работают над решением проблемы взаимных платежей, боливийская сторона предлагает разные идеи, вплоть до расчетов в криптовалюте, сообщил в... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T15:09+0300
2025-02-10T15:09+0300
2025-02-10T15:09+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россия и Боливия работают над решением проблемы взаимных платежей, боливийская сторона предлагает разные идеи, вплоть до расчетов в криптовалюте, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Дмитрий Верченко.По его словам, главным препятствием на ближайшую перспективу для торгово-экономического сотрудничества двух стран остается отсутствие понятных для экономоператоров расчетно-платежных схем."Необходимо решить вопрос с расчетами, тогда бизнес-контакты увеличатся просто скачкообразно. Мы работаем по разным направлениям в данном плане", - сказал дипломат."Боливийская сторона готова обсуждать различные варианты, предлагает разные идеи, вплоть до расчетов в криптовалюте. Но, например, расчеты в местной валюте "боливиано" российских предпринимателей не сильно заинтересовали. Определенную работу проводит госкорпорация "Росатом", являющаяся крупным игроком на боливийском рынке. Ее представители обсуждают вопросы расчетов с Национальным агентством по атомной энергетике, с местным Центробанком, с Минфином, Минэкономики", - добавил Верченко.Процесс идет, и это самое главное, но пока общего знаменателя не найдено, подчеркнул посол.
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россия, боливия
Экономика, РОССИЯ, БОЛИВИЯ
Россия и Боливия работают над проблемой взаимных платежей, заявил посол
Посол Верченко: РФ и Боливия работают над проблемой взаимных платежей
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россия и Боливия работают над решением проблемы взаимных платежей, боливийская сторона предлагает разные идеи, вплоть до расчетов в криптовалюте, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Дмитрий Верченко.
По его словам, главным препятствием на ближайшую перспективу для торгово-экономического сотрудничества двух стран остается отсутствие понятных для экономоператоров расчетно-платежных схем.
"Необходимо решить вопрос с расчетами, тогда бизнес-контакты увеличатся просто скачкообразно. Мы работаем по разным направлениям в данном плане", - сказал дипломат.
"Боливийская сторона готова обсуждать различные варианты, предлагает разные идеи, вплоть до расчетов в криптовалюте. Но, например, расчеты в местной валюте "боливиано" российских предпринимателей не сильно заинтересовали. Определенную работу проводит госкорпорация "Росатом", являющаяся крупным игроком на боливийском рынке. Ее представители обсуждают вопросы расчетов с Национальным агентством по атомной энергетике, с местным Центробанком, с Минфином, Минэкономики", - добавил Верченко.
Процесс идет, и это самое главное, но пока общего знаменателя не найдено, подчеркнул посол.
"Росатом" подписал с Боливией контракт на строительство литиевого завода