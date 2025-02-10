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Россия и Боливия работают над проблемой взаимных платежей, заявил посол - 10.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250210/platezhi-854816491.html
Россия и Боливия работают над проблемой взаимных платежей, заявил посол
Россия и Боливия работают над проблемой взаимных платежей, заявил посол - 10.02.2025, ПРАЙМ
Россия и Боливия работают над проблемой взаимных платежей, заявил посол
Россия и Боливия работают над решением проблемы взаимных платежей, боливийская сторона предлагает разные идеи, вплоть до расчетов в криптовалюте, сообщил в... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T15:09+0300
2025-02-10T15:09+0300
экономика
россия
боливия
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россия и Боливия работают над решением проблемы взаимных платежей, боливийская сторона предлагает разные идеи, вплоть до расчетов в криптовалюте, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Дмитрий Верченко.По его словам, главным препятствием на ближайшую перспективу для торгово-экономического сотрудничества двух стран остается отсутствие понятных для экономоператоров расчетно-платежных схем."Необходимо решить вопрос с расчетами, тогда бизнес-контакты увеличатся просто скачкообразно. Мы работаем по разным направлениям в данном плане", - сказал дипломат."Боливийская сторона готова обсуждать различные варианты, предлагает разные идеи, вплоть до расчетов в криптовалюте. Но, например, расчеты в местной валюте "боливиано" российских предпринимателей не сильно заинтересовали. Определенную работу проводит госкорпорация "Росатом", являющаяся крупным игроком на боливийском рынке. Ее представители обсуждают вопросы расчетов с Национальным агентством по атомной энергетике, с местным Центробанком, с Минфином, Минэкономики", - добавил Верченко.Процесс идет, и это самое главное, но пока общего знаменателя не найдено, подчеркнул посол.
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россия, боливия
Экономика, РОССИЯ, БОЛИВИЯ
15:09 10.02.2025
 
Россия и Боливия работают над проблемой взаимных платежей, заявил посол

Посол Верченко: РФ и Боливия работают над проблемой взаимных платежей

© flickr.com / Rusty DarbonneФлаг Боливии
Флаг Боливии - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© flickr.com / Rusty Darbonne
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россия и Боливия работают над решением проблемы взаимных платежей, боливийская сторона предлагает разные идеи, вплоть до расчетов в криптовалюте, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Дмитрий Верченко.
По его словам, главным препятствием на ближайшую перспективу для торгово-экономического сотрудничества двух стран остается отсутствие понятных для экономоператоров расчетно-платежных схем.
"Необходимо решить вопрос с расчетами, тогда бизнес-контакты увеличатся просто скачкообразно. Мы работаем по разным направлениям в данном плане", - сказал дипломат.
"Боливийская сторона готова обсуждать различные варианты, предлагает разные идеи, вплоть до расчетов в криптовалюте. Но, например, расчеты в местной валюте "боливиано" российских предпринимателей не сильно заинтересовали. Определенную работу проводит госкорпорация "Росатом", являющаяся крупным игроком на боливийском рынке. Ее представители обсуждают вопросы расчетов с Национальным агентством по атомной энергетике, с местным Центробанком, с Минфином, Минэкономики", - добавил Верченко.
Процесс идет, и это самое главное, но пока общего знаменателя не найдено, подчеркнул посол.
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