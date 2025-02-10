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Россия и Боливия работают над проблемой взаимных платежей, заявил посол

Россия и Боливия работают над проблемой взаимных платежей, заявил посол - 10.02.2025, ПРАЙМ

Россия и Боливия работают над проблемой взаимных платежей, заявил посол

Россия и Боливия работают над решением проблемы взаимных платежей, боливийская сторона предлагает разные идеи, вплоть до расчетов в криптовалюте, сообщил в... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T15:09+0300

2025-02-10T15:09+0300

2025-02-10T15:09+0300

экономика

россия

боливия

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россия и Боливия работают над решением проблемы взаимных платежей, боливийская сторона предлагает разные идеи, вплоть до расчетов в криптовалюте, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Дмитрий Верченко.По его словам, главным препятствием на ближайшую перспективу для торгово-экономического сотрудничества двух стран остается отсутствие понятных для экономоператоров расчетно-платежных схем."Необходимо решить вопрос с расчетами, тогда бизнес-контакты увеличатся просто скачкообразно. Мы работаем по разным направлениям в данном плане", - сказал дипломат."Боливийская сторона готова обсуждать различные варианты, предлагает разные идеи, вплоть до расчетов в криптовалюте. Но, например, расчеты в местной валюте "боливиано" российских предпринимателей не сильно заинтересовали. Определенную работу проводит госкорпорация "Росатом", являющаяся крупным игроком на боливийском рынке. Ее представители обсуждают вопросы расчетов с Национальным агентством по атомной энергетике, с местным Центробанком, с Минфином, Минэкономики", - добавил Верченко.Процесс идет, и это самое главное, но пока общего знаменателя не найдено, подчеркнул посол.

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боливия

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россия, боливия