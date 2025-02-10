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"Почта России" утвердила рост закупочных цен на прессу - 10.02.2025, ПРАЙМ
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"Почта России" утвердила рост закупочных цен на прессу
"Почта России" утвердила рост закупочных цен на прессу - 10.02.2025, ПРАЙМ
"Почта России" утвердила рост закупочных цен на прессу
"Почта России" утвердила повышение в 2025 году закупочных цен на периодические издания после того, как издатели предоставили аргументированные обоснования... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T12:58+0300
2025-02-10T12:58+0300
политика
почта россии
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. "Почта России" утвердила повышение в 2025 году закупочных цен на периодические издания после того, как издатели предоставили аргументированные обоснования такого увеличения, со своей стороны компания снизила торговую наценку на ряд популярных изданий, чтобы повысить их доступность, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Почты". "Почта России" выстроила конструктивный диалог с издательским сообществом. В декабре удалось достичь компромисса в вопросе повышения отпускных цен на периодические печатные издания, соглашения подписаны с 99% участников рынка, которые смогли предоставить "Почте" аргументированные обоснования таких повышений", - рассказали в пресс-службе. Там же уточнили, что "Почта" со своей стороны снизила уровень торговой наценки на ряд популярных изданий, чтобы повысить доступность этой категории для своих покупателей. "В будущем мы продолжим придерживаться принципов прозрачности ценообразования, которые соответствуют требованиям регуляторов и коммерческим интересам "Почта России" в текущих реалиях рынка", - добавили в компании. Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на руководителя розничного направления дирекции по развитию бизнеса "Почты" Виктора Афонина написала, что компания подтвердила рост закупочных цен от издателей газет и журналов в своей розничной сети на 2025 год. Уточнялось, что запросы от издателей на повышение отпускных цен в компании не рассматривались с весны прошлого года. При этом у большинства издателей рост цен был одобрен лишь частично: как правило, на 10% при запросе увеличения на уровне 20%, отмечала газета.
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почта россии, бизнес
Политика, Почта России, Бизнес
12:58 10.02.2025
 
"Почта России" утвердила рост закупочных цен на прессу

"Почта России" утвердила повышение закупочных цен на периодические издания

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтделения почтовой связи нового формата в Москве
Отделения почтовой связи нового формата в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. "Почта России" утвердила повышение в 2025 году закупочных цен на периодические издания после того, как издатели предоставили аргументированные обоснования такого увеличения, со своей стороны компания снизила торговую наценку на ряд популярных изданий, чтобы повысить их доступность, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Почты".
"Почта России" выстроила конструктивный диалог с издательским сообществом. В декабре удалось достичь компромисса в вопросе повышения отпускных цен на периодические печатные издания, соглашения подписаны с 99% участников рынка, которые смогли предоставить "Почте" аргументированные обоснования таких повышений", - рассказали в пресс-службе.
Там же уточнили, что "Почта" со своей стороны снизила уровень торговой наценки на ряд популярных изданий, чтобы повысить доступность этой категории для своих покупателей. "В будущем мы продолжим придерживаться принципов прозрачности ценообразования, которые соответствуют требованиям регуляторов и коммерческим интересам "Почта России" в текущих реалиях рынка", - добавили в компании.
Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на руководителя розничного направления дирекции по развитию бизнеса "Почты" Виктора Афонина написала, что компания подтвердила рост закупочных цен от издателей газет и журналов в своей розничной сети на 2025 год. Уточнялось, что запросы от издателей на повышение отпускных цен в компании не рассматривались с весны прошлого года. При этом у большинства издателей рост цен был одобрен лишь частично: как правило, на 10% при запросе увеличения на уровне 20%, отмечала газета.
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