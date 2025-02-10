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Продажи полупроводников в мире превысили 600 миллиардов долларов

Продажи полупроводников в мире превысили 600 миллиардов долларов - 10.02.2025, ПРАЙМ

Продажи полупроводников в мире превысили 600 миллиардов долларов

Мировые продажи полупроводников в прошедшем году поднялись на 19%, впервые превысив 600 миллиардов долларов, сообщается в докладе американской торговой группы... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T15:14+0300

2025-02-10T15:14+0300

2025-02-10T15:14+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Мировые продажи полупроводников в прошедшем году поднялись на 19%, впервые превысив 600 миллиардов долларов, сообщается в докладе американской торговой группы Semiconductor Industry Association (SIA). "Мировой рынок полупроводников пережил самый высокий годовой уровень продаж в 2024 году, впервые превысив 600 миллиардов долларов в год, а в 2025 году прогнозируется двузначный процентный рост рынка", - приводятся в сообщении слова главы SIA Джона Нойффера (John Neuffer). Как указывает SIA, рекордные годовые продажи составили 627,6 миллиарда долларов по сравнению с 526,8 миллиарда долларов годом ранее, что представляет рост на 19,1%. Отдельно в четвертом квартале продажи выросли на 17,1% по отношению к четвертому кварталу 2023 года и на 3% в квартальном выражении, до 170,9 миллиарда долларов, а в декабре значение снизилось к ноябрю на 1,2%, до 57 миллиардов долларов, сообщает SIA. В региональном разрезе рост за год пришелся на Северную и Южную Америку (44,8%), Китай (18,3%) и Азиатско-Тихоокеанский регион, включая все остальные страны (12,5%), снижение было отмечено в Японии (-0,4%) и Европе (-8,1%), говорится в релизе.

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бизнес, китай, южная америка