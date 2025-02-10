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В кабмине рассмотрят поправки для борьбы с кибермошенничеством

В кабмине рассмотрят поправки для борьбы с кибермошенничеством - 10.02.2025, ПРАЙМ

В кабмине рассмотрят поправки для борьбы с кибермошенничеством

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрит поправки в десятки законов и нормативно-правовых актов для борьбы с кибермошенниками,... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T03:39+0300

2025-02-10T03:39+0300

2025-02-10T03:39+0300

технологии

экономика

общество

москва

дмитрий григоренко

роскомнадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854798155.jpg?1739147953

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрит поправки в десятки законов и нормативно-правовых актов для борьбы с кибермошенниками, пишет РБК со ссылкой на документ. "В ближайшее время комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрит пакет поправок в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с кибермошенничеством. В документе (есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с ходом подготовки) упомянуты несколько десятков мер", - пишет издание. По данным РБК, разработку поправок подтвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Мы детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз. В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества", - приводит издание слова вице-премьера. Отмечается, что в числе поправок - запрет использовать зарубежные мессенджеры для служебной коммуникации или общения с гражданами, клиентами или пользователями для сотрудников госорганов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, владельцев социальных сетей, агрегаторов товаров и услуг, сервисов размещения объявлений. Перечень мессенджеров, по данным РБК, будет формировать Роскомнадзор, а использовать российские приложения для служебной коммуникации сотрудники этих организаций смогут только после подтверждения личности через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). "Также пакет предлагает обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тысяч пользователей из России проводить идентификацию через ЕСИА тех, кто намерен разместить объявление о продаже товаров или услуг", - пишет РБК. Кроме того, предполагается, что абоненты сотовых операторов получат право отказаться от рекламных и спам-рассылок и звонков. Будет введена обязательная маркировка звонков от организаций, вызовов с международных номеров и звонков, инициируемых с виртуальных АТС. "Если абонент запрашивает код для идентификации в ЕСИА или, например, пытается сменить ключ простой электронной подписи во время телефонного разговора, оператор обязан присылать такие смс только после окончания вызова. Госорганы, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью и отвечающие за безопасность, смогут по запросу получать сведения из информационных систем операторов связи. Будет запрещен ввоз, продажа, покупка, хранение и использование на территории России абонентских терминалов иностранных спутниковых систем, чья работа запрещена или ограничена в стране или Евразийском экономическом союзе", - отмечает издание. Также в числе планируемых нововведений - обязательная биометрическая идентификация для оформления выписок из бюро кредитных историй и дистанционного оформления микрозаймов, возможность установить через "Госуслуги" запрет на заключение договора на оказание услуг сотовой связи без личного присутствия онлайн. Помимо прочего, банки, операторы связи, маркетплейсы, агрегаторы и соцсети должны будут обеспечить возможность авторизации через биометрическую систему, использование такого способа авторизации должно быть добровольным, добавляет РБК.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество , москва, дмитрий григоренко, роскомнадзор