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В кабмине рассмотрят поправки для борьбы с кибермошенничеством - 10.02.2025, ПРАЙМ
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В кабмине рассмотрят поправки для борьбы с кибермошенничеством
В кабмине рассмотрят поправки для борьбы с кибермошенничеством - 10.02.2025, ПРАЙМ
В кабмине рассмотрят поправки для борьбы с кибермошенничеством
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрит поправки в десятки законов и нормативно-правовых актов для борьбы с кибермошенниками,... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T03:39+0300
2025-02-10T03:39+0300
технологии
экономика
общество
москва
дмитрий григоренко
роскомнадзор
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрит поправки в десятки законов и нормативно-правовых актов для борьбы с кибермошенниками, пишет РБК со ссылкой на документ. "В ближайшее время комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрит пакет поправок в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с кибермошенничеством. В документе (есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с ходом подготовки) упомянуты несколько десятков мер", - пишет издание. По данным РБК, разработку поправок подтвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Мы детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз. В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества", - приводит издание слова вице-премьера. Отмечается, что в числе поправок - запрет использовать зарубежные мессенджеры для служебной коммуникации или общения с гражданами, клиентами или пользователями для сотрудников госорганов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, владельцев социальных сетей, агрегаторов товаров и услуг, сервисов размещения объявлений. Перечень мессенджеров, по данным РБК, будет формировать Роскомнадзор, а использовать российские приложения для служебной коммуникации сотрудники этих организаций смогут только после подтверждения личности через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). "Также пакет предлагает обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тысяч пользователей из России проводить идентификацию через ЕСИА тех, кто намерен разместить объявление о продаже товаров или услуг", - пишет РБК. Кроме того, предполагается, что абоненты сотовых операторов получат право отказаться от рекламных и спам-рассылок и звонков. Будет введена обязательная маркировка звонков от организаций, вызовов с международных номеров и звонков, инициируемых с виртуальных АТС. "Если абонент запрашивает код для идентификации в ЕСИА или, например, пытается сменить ключ простой электронной подписи во время телефонного разговора, оператор обязан присылать такие смс только после окончания вызова. Госорганы, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью и отвечающие за безопасность, смогут по запросу получать сведения из информационных систем операторов связи. Будет запрещен ввоз, продажа, покупка, хранение и использование на территории России абонентских терминалов иностранных спутниковых систем, чья работа запрещена или ограничена в стране или Евразийском экономическом союзе", - отмечает издание. Также в числе планируемых нововведений - обязательная биометрическая идентификация для оформления выписок из бюро кредитных историй и дистанционного оформления микрозаймов, возможность установить через "Госуслуги" запрет на заключение договора на оказание услуг сотовой связи без личного присутствия онлайн. Помимо прочего, банки, операторы связи, маркетплейсы, агрегаторы и соцсети должны будут обеспечить возможность авторизации через биометрическую систему, использование такого способа авторизации должно быть добровольным, добавляет РБК.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, общество , москва, дмитрий григоренко, роскомнадзор
Технологии, Экономика, Общество , МОСКВА, Дмитрий Григоренко, Роскомнадзор
03:39 10.02.2025
 
В кабмине рассмотрят поправки для борьбы с кибермошенничеством

РБК: комиссия кабмина рассмотрит поправки в законы для борьбы с кибермошенничеством

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрит поправки в десятки законов и нормативно-правовых актов для борьбы с кибермошенниками, пишет РБК со ссылкой на документ.
"В ближайшее время комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрит пакет поправок в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с кибермошенничеством. В документе (есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с ходом подготовки) упомянуты несколько десятков мер", - пишет издание.
По данным РБК, разработку поправок подтвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Мы детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз. В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества", - приводит издание слова вице-премьера.
Отмечается, что в числе поправок - запрет использовать зарубежные мессенджеры для служебной коммуникации или общения с гражданами, клиентами или пользователями для сотрудников госорганов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, владельцев социальных сетей, агрегаторов товаров и услуг, сервисов размещения объявлений. Перечень мессенджеров, по данным РБК, будет формировать Роскомнадзор, а использовать российские приложения для служебной коммуникации сотрудники этих организаций смогут только после подтверждения личности через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
"Также пакет предлагает обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тысяч пользователей из России проводить идентификацию через ЕСИА тех, кто намерен разместить объявление о продаже товаров или услуг", - пишет РБК.
Кроме того, предполагается, что абоненты сотовых операторов получат право отказаться от рекламных и спам-рассылок и звонков. Будет введена обязательная маркировка звонков от организаций, вызовов с международных номеров и звонков, инициируемых с виртуальных АТС.
"Если абонент запрашивает код для идентификации в ЕСИА или, например, пытается сменить ключ простой электронной подписи во время телефонного разговора, оператор обязан присылать такие смс только после окончания вызова. Госорганы, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью и отвечающие за безопасность, смогут по запросу получать сведения из информационных систем операторов связи. Будет запрещен ввоз, продажа, покупка, хранение и использование на территории России абонентских терминалов иностранных спутниковых систем, чья работа запрещена или ограничена в стране или Евразийском экономическом союзе", - отмечает издание.
Также в числе планируемых нововведений - обязательная биометрическая идентификация для оформления выписок из бюро кредитных историй и дистанционного оформления микрозаймов, возможность установить через "Госуслуги" запрет на заключение договора на оказание услуг сотовой связи без личного присутствия онлайн. Помимо прочего, банки, операторы связи, маркетплейсы, агрегаторы и соцсети должны будут обеспечить возможность авторизации через биометрическую систему, использование такого способа авторизации должно быть добровольным, добавляет РБК.
 
ЭкономикаТехнологииОбществоМОСКВАДмитрий ГригоренкоРоскомнадзор
 
 
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