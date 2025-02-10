https://1prime.ru/20250210/posadka-854825388.html

Самолет Пхукет-Москва совершил вынужденную посадку в Бангкоке

Самолет Пхукет-Москва совершил вынужденную посадку в Бангкоке - 10.02.2025, ПРАЙМ

Самолет Пхукет-Москва совершил вынужденную посадку в Бангкоке

Самолет "Аэрофлота" Пхукет-Москва совершил дополнительную посадку в Бангкоке из-за срабатывания индикации положения створок шасси, следует из сообщения... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T20:04+0300

2025-02-10T20:04+0300

2025-02-10T20:04+0300

происшествия

аэрофлот

москва

пхукет

посадка

https://cdnn.1prime.ru/img/83725/76/837257658_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_5857e562d9da0f1f60d356365c590b03.jpg

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Самолет "Аэрофлота" Пхукет-Москва совершил дополнительную посадку в Бангкоке из-за срабатывания индикации положения створок шасси, следует из сообщения компании. "Самолет, выполнявший рейс SU277 Пхукет - Москва за 10 февраля, совершил дополнительную посадку в аэропорту Бангкока по причине срабатывания индикации положения створок шасси. Посадка воздушного судна выполнена в штатном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что для сокращения времени ожидания вылета, которое требуется на дополнительный технический осмотр воздушного судна, принято решение о направлении из Москвы резервного самолета. В настоящее время пассажиры размещаются в гостинице. Им также будет предоставлено питание и напитки, добавили там. Как сообщает таиландский телеканал "Тхаи Рат ТВ", перед посадкой в Бангкоке самолет с 331 пассажиром и 15 членами экипажа на борту более пяти часов летал кругами над Андаманским морем и затем Сиамским заливом. По данным телеканала, российский самолет, по расписанию вылетевший с Пхукета в 15.20 по местному времени (11.20 мск), успешно приземлился в аэропорту Суваннабхуми в 21.11 по местному времени (17.11 мск). Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал. Режим ЧП в связи с вынужденной посадкой в аэропорту не объявлялся, однако самолет встречали экипажи пожарной службы аэропорта и автомобили "скорой помощи", говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250207/samolet-854753972.html

москва

пхукет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аэрофлот, москва, пхукет, посадка