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Самолет Пхукет-Москва совершил вынужденную посадку в Бангкоке
Самолет Пхукет-Москва совершил вынужденную посадку в Бангкоке - 10.02.2025, ПРАЙМ
Самолет Пхукет-Москва совершил вынужденную посадку в Бангкоке
Самолет "Аэрофлота" Пхукет-Москва совершил дополнительную посадку в Бангкоке из-за срабатывания индикации положения створок шасси, следует из сообщения... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T20:04+0300
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Самолет "Аэрофлота" Пхукет-Москва совершил дополнительную посадку в Бангкоке из-за срабатывания индикации положения створок шасси, следует из сообщения компании. "Самолет, выполнявший рейс SU277 Пхукет - Москва за 10 февраля, совершил дополнительную посадку в аэропорту Бангкока по причине срабатывания индикации положения створок шасси. Посадка воздушного судна выполнена в штатном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что для сокращения времени ожидания вылета, которое требуется на дополнительный технический осмотр воздушного судна, принято решение о направлении из Москвы резервного самолета. В настоящее время пассажиры размещаются в гостинице. Им также будет предоставлено питание и напитки, добавили там. Как сообщает таиландский телеканал "Тхаи Рат ТВ", перед посадкой в Бангкоке самолет с 331 пассажиром и 15 членами экипажа на борту более пяти часов летал кругами над Андаманским морем и затем Сиамским заливом. По данным телеканала, российский самолет, по расписанию вылетевший с Пхукета в 15.20 по местному времени (11.20 мск), успешно приземлился в аэропорту Суваннабхуми в 21.11 по местному времени (17.11 мск). Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал. Режим ЧП в связи с вынужденной посадкой в аэропорту не объявлялся, однако самолет встречали экипажи пожарной службы аэропорта и автомобили "скорой помощи", говорится в сообщении.
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Происшествия, Аэрофлот, МОСКВА, ПХУКЕТ, посадка
Самолет Пхукет-Москва совершил вынужденную посадку в Бангкоке
"Аэрофлот": самолет Пхукет-Москва совершил дополнительную посадку в Бангкоке
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Самолет "Аэрофлота" Пхукет-Москва совершил дополнительную посадку в Бангкоке из-за срабатывания индикации положения створок шасси, следует из сообщения компании.
"Самолет, выполнявший рейс SU277 Пхукет - Москва за 10 февраля, совершил дополнительную посадку в аэропорту Бангкока по причине срабатывания индикации положения створок шасси. Посадка воздушного судна выполнена в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для сокращения времени ожидания вылета, которое требуется на дополнительный технический осмотр воздушного судна, принято решение о направлении из Москвы резервного самолета.
В настоящее время пассажиры размещаются в гостинице. Им также будет предоставлено питание и напитки, добавили там.
В аэропорт в Сухуме прилетел первый самолет из Москвы
Как сообщает таиландский телеканал "Тхаи Рат ТВ", перед посадкой в Бангкоке самолет с 331 пассажиром и 15 членами экипажа на борту более пяти часов летал кругами над Андаманским морем и затем Сиамским заливом.
По данным телеканала, российский самолет, по расписанию вылетевший с Пхукета в 15.20 по местному времени (11.20 мск), успешно приземлился в аэропорту Суваннабхуми в 21.11 по местному времени (17.11 мск). Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал. Режим ЧП в связи с вынужденной посадкой в аэропорту не объявлялся, однако самолет встречали экипажи пожарной службы аэропорта и автомобили "скорой помощи", говорится в сообщении.