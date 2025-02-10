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В ЕК не увидели причин для введения США пошлин на сталь и алюминий ЕС

В ЕК не увидели причин для введения США пошлин на сталь и алюминий ЕС - 10.02.2025, ПРАЙМ

В ЕК не увидели причин для введения США пошлин на сталь и алюминий ЕС

Еврокомиссия не видит каких-либо причин для введения США пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза, говорится в распространенном заявлении ЕК. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T12:12+0300

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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – ПРАЙМ. Еврокомиссия не видит каких-либо причин для введения США пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза, говорится в распространенном заявлении ЕК. "На данном этапе мы не получали никаких официальных уведомлений о введении дополнительных пошлин на продукцию ЕС. Мы не будем отвечать на заявления без подробностей или письменных разъяснений. ЕС не видит оправданий для введения пошлин на свой экспорт. Мы будем реагировать, чтобы защитить интересы европейского бизнеса, персонала и потребителей от необоснованных мер", - указывается в документе. В ЕК подчеркнули, что "в целом, введение пошлин было бы незаконным и экономически контрпродуктивным". Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.

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ес, дональд трамп, мировая экономика