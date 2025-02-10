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Эксперт назвал сферы США, которые больше всего пострадают от пошлин Трампа

Эксперт назвал сферы США, которые больше всего пострадают от пошлин Трампа - 10.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал сферы США, которые больше всего пострадают от пошлин Трампа

Автомобильная промышленность и строительство в США пострадают от пошлин президента Дональда Трампа на алюминий и сталь - такое мнение высказал РИА Новости... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T13:28+0300

2025-02-10T13:28+0300

2025-02-10T13:28+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Автомобильная промышленность и строительство в США пострадают от пошлин президента Дональда Трампа на алюминий и сталь - такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее Трамп заявил, что с понедельника Штаты вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, сообщил пул Белого дома. "Подскочат цены на алюминий и сталь в самих США на 10-15%, поскольку их внутреннее производство не полностью удовлетворяет потребление. Страдать же от пошлин будут американский автопром и строительство, не считая других секторов национальной экономики", - прокомментировал эксперт последствия ввода пошлин. По его мнению, металлургические компании из различных стран будут включать пошлины в свои прайс-листы при экспорте в США и пытаться перенаправить выпадающие объемы в другие страны, оказывая тем самым давление на мировые цены на алюминий и сталь, которые могут опуститься на 5-7%. Согласно консенсус-прогнозам платформы CBonds для РИА Новости, несмотря на краткосрочные колебания, рынки ожидают, что такие долгосрочные факторы, как объемы производства, спрос, адаптация цепочек поставок и возможные ответные меры со стороны торговых партнеров, будут способствовать относительной стабильности цен на данные металлы. При этом введение тарифов может создать дополнительный краткосрочный импульс к росту стоимости. Так, ожидается, что прогнозируемые цены на сталь в первом квартале 2025 года составят 723,42 доллара за тонну, во втором - 707,22 доллара за тонну, в третьем - 691,38 доллара. Стоимость алюминия в 2025 году будет варьироваться от 2 629,71 доллара за тонну до 2 665 долларов, со средним значением 2 668,55 доллара за тонну, следует из данных CBonds. В апреле 2024 года США ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME). При этом страна оставила послабление - разрешен импорт алюминия, никеля и меди российского происхождения, произведенных до 13 апреля 2024 года. В 2022 году США ввели заградительные пошлины в 35% на импорт из РФ стали и ряда продуктов из нее.

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мировая экономика, промышленность, сша, дональд трамп