https://1prime.ru/20250210/poshliny-854811762.html
Эксперт назвал сферы США, которые больше всего пострадают от пошлин Трампа
Эксперт назвал сферы США, которые больше всего пострадают от пошлин Трампа - 10.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал сферы США, которые больше всего пострадают от пошлин Трампа
Автомобильная промышленность и строительство в США пострадают от пошлин президента Дональда Трампа на алюминий и сталь - такое мнение высказал РИА Новости... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T13:28+0300
2025-02-10T13:28+0300
2025-02-10T13:28+0300
экономика
мировая экономика
промышленность
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151881_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_876d7c90ceff5543c267b46f29ea3500.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Автомобильная промышленность и строительство в США пострадают от пошлин президента Дональда Трампа на алюминий и сталь - такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее Трамп заявил, что с понедельника Штаты вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, сообщил пул Белого дома. "Подскочат цены на алюминий и сталь в самих США на 10-15%, поскольку их внутреннее производство не полностью удовлетворяет потребление. Страдать же от пошлин будут американский автопром и строительство, не считая других секторов национальной экономики", - прокомментировал эксперт последствия ввода пошлин. По его мнению, металлургические компании из различных стран будут включать пошлины в свои прайс-листы при экспорте в США и пытаться перенаправить выпадающие объемы в другие страны, оказывая тем самым давление на мировые цены на алюминий и сталь, которые могут опуститься на 5-7%. Согласно консенсус-прогнозам платформы CBonds для РИА Новости, несмотря на краткосрочные колебания, рынки ожидают, что такие долгосрочные факторы, как объемы производства, спрос, адаптация цепочек поставок и возможные ответные меры со стороны торговых партнеров, будут способствовать относительной стабильности цен на данные металлы. При этом введение тарифов может создать дополнительный краткосрочный импульс к росту стоимости. Так, ожидается, что прогнозируемые цены на сталь в первом квартале 2025 года составят 723,42 доллара за тонну, во втором - 707,22 доллара за тонну, в третьем - 691,38 доллара. Стоимость алюминия в 2025 году будет варьироваться от 2 629,71 доллара за тонну до 2 665 долларов, со средним значением 2 668,55 доллара за тонну, следует из данных CBonds. В апреле 2024 года США ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME). При этом страна оставила послабление - разрешен импорт алюминия, никеля и меди российского происхождения, произведенных до 13 апреля 2024 года. В 2022 году США ввели заградительные пошлины в 35% на импорт из РФ стали и ряда продуктов из нее.
https://1prime.ru/20250210/tramp-854806755.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151881_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_a99489b1b75f8c45cb7843ad2464e9ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, промышленность, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, США, Дональд Трамп
Эксперт назвал сферы США, которые больше всего пострадают от пошлин Трампа
Эксперт Хазанов: автопром и строительство США пострадают от пошлин Трампа
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Автомобильная промышленность и строительство в США пострадают от пошлин президента Дональда Трампа на алюминий и сталь - такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Ранее Трамп заявил, что с понедельника Штаты вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, сообщил пул Белого дома.
"Подскочат цены на алюминий и сталь в самих США на 10-15%, поскольку их внутреннее производство не полностью удовлетворяет потребление. Страдать же от пошлин будут американский автопром и строительство, не считая других секторов национальной экономики", - прокомментировал эксперт последствия ввода пошлин.
По его мнению, металлургические компании из различных стран будут включать пошлины в свои прайс-листы при экспорте в США и пытаться перенаправить выпадающие объемы в другие страны, оказывая тем самым давление на мировые цены на алюминий и сталь, которые могут опуститься на 5-7%.
Согласно консенсус-прогнозам платформы CBonds для РИА Новости, несмотря на краткосрочные колебания, рынки ожидают, что такие долгосрочные факторы, как объемы производства, спрос, адаптация цепочек поставок и возможные ответные меры со стороны торговых партнеров, будут способствовать относительной стабильности цен на данные металлы. При этом введение тарифов может создать дополнительный краткосрочный импульс к росту стоимости.
Так, ожидается, что прогнозируемые цены на сталь в первом квартале 2025 года составят 723,42 доллара за тонну, во втором - 707,22 доллара за тонну, в третьем - 691,38 доллара. Стоимость алюминия в 2025 году будет варьироваться от 2 629,71 доллара за тонну до 2 665 долларов, со средним значением 2 668,55 доллара за тонну, следует из данных CBonds.
В апреле 2024 года США ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME). При этом страна оставила послабление - разрешен импорт алюминия, никеля и меди российского происхождения, произведенных до 13 апреля 2024 года. В 2022 году США ввели заградительные пошлины в 35% на импорт из РФ стали и ряда продуктов из нее.
В Bloomberg раскритиковали политику Трампа в сфере стали