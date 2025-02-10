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В Мюнхене оценили, как торговая война между США и Китаем отразится на ЕС
В Мюнхене оценили, как торговая война между США и Китаем отразится на ЕС - 10.02.2025, ПРАЙМ
В Мюнхене оценили, как торговая война между США и Китаем отразится на ЕС
Возможная торговая война США и Китая может повлечь за собой серьезные негативные последствия для экономик европейских стран, следует из доклада Мюнхенской... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T18:45+0300
2025-02-10T18:45+0300
2025-02-10T18:45+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Возможная торговая война США и Китая может повлечь за собой серьезные негативные последствия для экономик европейских стран, следует из доклада Мюнхенской конференции по безопасности. После победы Дональда Трампа на выборах в США давление на экономическую модель ЕС может усилиться, отмечается в докладе. Если Трамп реализует свои планы по ведению пошлин, это может привести "к торговым войнам со значительными последствиями для европейских экономик". Авторы доклада указывают и то, что поскольку США являются главным торговым партнером ЕС, не только торговая война между ними привела бы к значительным потерям в благосостоянии, но и пошлины США в отношении Китая перенаправили бы дешевые китайские товары на европейский рынок. "Экономисты в связи с этим предупреждают, что может наступить второй "китайский шок", который может уничтожить ведущие европейские отрасли. При самом плохом сценарии эти торговые войны могут привести к распаду ВТО, а потери для благосостояния ЕС намного превысят потери, связанные с двусторонними торговыми спорами", - отмечается в докладе. В связи с этими вызовами авторы доклада подчеркивают необходимость для ЕС диверсифицировать свои торговые отношения и наладить новые партнерства со странами так называемого Глобального Юга. В Мюнхене 14-16 февраля пройдет 61-я Конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В качестве посетителей форума ожидаются Владимир Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.
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сша, китай, торговая война, европа
Экономика, США, КИТАЙ, торговая война, ЕВРОПА
В Мюнхене оценили, как торговая война между США и Китаем отразится на ЕС
Доклад: возможная торговая война США и КНР может больно ударить по экономике ЕС
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Возможная торговая война США и Китая может повлечь за собой серьезные негативные последствия для экономик европейских стран, следует из доклада Мюнхенской конференции по безопасности.
После победы Дональда Трампа на выборах в США давление на экономическую модель ЕС может усилиться, отмечается в докладе. Если Трамп реализует свои планы по ведению пошлин, это может привести "к торговым войнам со значительными последствиями для европейских экономик".
Авторы доклада указывают и то, что поскольку США являются главным торговым партнером ЕС, не только торговая война между ними привела бы к значительным потерям в благосостоянии, но и пошлины США в отношении Китая перенаправили бы дешевые китайские товары на европейский рынок.
"Экономисты в связи с этим предупреждают, что может наступить второй "китайский шок", который может уничтожить ведущие европейские отрасли. При самом плохом сценарии эти торговые войны могут привести к распаду ВТО, а потери для благосостояния ЕС намного превысят потери, связанные с двусторонними торговыми спорами", - отмечается в докладе.
В Китае отметили рост напряженности в мировой торговле из-за пошлин США
В связи с этими вызовами авторы доклада подчеркивают необходимость для ЕС диверсифицировать свои торговые отношения и наладить новые партнерства со странами так называемого Глобального Юга.
В Мюнхене 14-16 февраля пройдет 61-я Конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В качестве посетителей форума ожидаются Владимир Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.