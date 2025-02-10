Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России взлетели продажи PlayStation и Xbox - 10.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250210/prodazhi-854810479.html
В России взлетели продажи PlayStation и Xbox
В России взлетели продажи PlayStation и Xbox - 10.02.2025, ПРАЙМ
В России взлетели продажи PlayStation и Xbox
Новость о возможном запрете на поставки игровых приставок PlayStation и Xbox из ЕС в Россию увеличила спрос на них на маркетплейсах Ozon и Wildberries более чем | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T13:09+0300
2025-02-10T13:09+0300
россия
microsoft
sony
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/89/838748934_0:40:2783:1605_1920x0_80_0_0_fc4a9f199b2b08069b70e464d3ad3319.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Новость о возможном запрете на поставки игровых приставок PlayStation и Xbox из ЕС в Россию увеличила спрос на них на маркетплейсах Ozon и Wildberries более чем в 2 раза в период с 28 января по 5 февраля, подсчитали аналитики сервиса Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса "Контур"), данные есть у РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас в январе предложила запретить продавать в Россию игровые приставки. Официально Microsoft (Xbox), Nintendo и Sony (PlayStation) прекратили такие поставки еще в 2022 году. Каллас хочет направить запрет против тех, кто на территории ЕС эти приставки перепродает в Россию. По ее мнению, игровые приставки используются для управления дронами. "Конец января и начало февраля традиционно спокойный период для селлеров приставок и консолей: новогодние праздники прошли, а до 23 февраля еще достаточно далеко. Но в этом году продажи могли подстегнуть новости о возможном запрете на поставки PlayStation и Xbox в Россию. Если в прошлом году в периоды не пикового спроса на маркетплейсах в среднем продавалось около 1000-1500 приставок в день, то с 28 января по 5 февраля - более 2700", - прокомментировала аналитик Moneyplace Анастасия Романова. Всего за этот период на маркетплейсах было продано почти 25 тысяч приставок, общая выручка продавцов составила 257,7 миллиона рублей. В прошлом году интерес россиян к приставкам также рос: так, выручка продавцов на Ozon и Wildberries в прошлом году выросла на 124%, до 3,93 миллиарда рублей, а всего продано 982,9 тысячи штук консолей и приставок, что на 135% выше, чем в 2023 году. PlayStation 5 остается самой популярной игровой приставкой. Аналитики считают, что многие пользователи отдают предпочтения приставкам и консолям, потому что они дешевле игровых компьютеров, но при этом также позволяют играть в современные игры. "У такой динамики сразу несколько причин. Приставки и консоли по-прежнему популярный подарок. Учитывая рост доходов и покупательской способности населения, что официальные органы статистики фиксировали весь 2024 год, неудивительно, что выросли продажи этих товаров. Еще один фактор - повсеместное проникновение маркетплейсов, что позволяет продавать приставки и консоли в тех городах и районах России, где не присутствуют крупные сети магазинов электроники", - добавили в Moneyplace.
https://1prime.ru/20230426/840477268.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/89/838748934_296:0:2488:1644_1920x0_80_0_0_bf6854b0de0e5d95a8ff85f97a158787.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, microsoft, sony
РОССИЯ, Microsoft, Sony
13:09 10.02.2025
 
В России взлетели продажи PlayStation и Xbox

Moneyplace: в России вырос спрос на PlayStation и Xbox

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкPlayStation
PlayStation - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Новость о возможном запрете на поставки игровых приставок PlayStation и Xbox из ЕС в Россию увеличила спрос на них на маркетплейсах Ozon и Wildberries более чем в 2 раза в период с 28 января по 5 февраля, подсчитали аналитики сервиса Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса "Контур"), данные есть у РИА Новости.
Глава евродипломатии Кая Каллас в январе предложила запретить продавать в Россию игровые приставки. Официально Microsoft (Xbox), Nintendo и Sony (PlayStation) прекратили такие поставки еще в 2022 году. Каллас хочет направить запрет против тех, кто на территории ЕС эти приставки перепродает в Россию. По ее мнению, игровые приставки используются для управления дронами.
"Конец января и начало февраля традиционно спокойный период для селлеров приставок и консолей: новогодние праздники прошли, а до 23 февраля еще достаточно далеко. Но в этом году продажи могли подстегнуть новости о возможном запрете на поставки PlayStation и Xbox в Россию. Если в прошлом году в периоды не пикового спроса на маркетплейсах в среднем продавалось около 1000-1500 приставок в день, то с 28 января по 5 февраля - более 2700", - прокомментировала аналитик Moneyplace Анастасия Романова.
Всего за этот период на маркетплейсах было продано почти 25 тысяч приставок, общая выручка продавцов составила 257,7 миллиона рублей.
В прошлом году интерес россиян к приставкам также рос: так, выручка продавцов на Ozon и Wildberries в прошлом году выросла на 124%, до 3,93 миллиарда рублей, а всего продано 982,9 тысячи штук консолей и приставок, что на 135% выше, чем в 2023 году. PlayStation 5 остается самой популярной игровой приставкой. Аналитики считают, что многие пользователи отдают предпочтения приставкам и консолям, потому что они дешевле игровых компьютеров, но при этом также позволяют играть в современные игры.
"У такой динамики сразу несколько причин. Приставки и консоли по-прежнему популярный подарок. Учитывая рост доходов и покупательской способности населения, что официальные органы статистики фиксировали весь 2024 год, неудивительно, что выросли продажи этих товаров. Еще один фактор - повсеместное проникновение маркетплейсов, что позволяет продавать приставки и консоли в тех городах и районах России, где не присутствуют крупные сети магазинов электроники", - добавили в Moneyplace.
Вывеска магазина М.видео на Красной Пресне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2023
Топ-менеджер PlayStation в России Рогозин перешел в "М.Видео-Эльдорадо"
26 апреля 2023, 14:37
 
РОССИЯMicrosoftSony
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала