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В России взлетели продажи PlayStation и Xbox

В России взлетели продажи PlayStation и Xbox - 10.02.2025, ПРАЙМ

В России взлетели продажи PlayStation и Xbox

Новость о возможном запрете на поставки игровых приставок PlayStation и Xbox из ЕС в Россию увеличила спрос на них на маркетплейсах Ozon и Wildberries более чем | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T13:09+0300

2025-02-10T13:09+0300

2025-02-10T13:09+0300

россия

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Новость о возможном запрете на поставки игровых приставок PlayStation и Xbox из ЕС в Россию увеличила спрос на них на маркетплейсах Ozon и Wildberries более чем в 2 раза в период с 28 января по 5 февраля, подсчитали аналитики сервиса Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса "Контур"), данные есть у РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас в январе предложила запретить продавать в Россию игровые приставки. Официально Microsoft (Xbox), Nintendo и Sony (PlayStation) прекратили такие поставки еще в 2022 году. Каллас хочет направить запрет против тех, кто на территории ЕС эти приставки перепродает в Россию. По ее мнению, игровые приставки используются для управления дронами. "Конец января и начало февраля традиционно спокойный период для селлеров приставок и консолей: новогодние праздники прошли, а до 23 февраля еще достаточно далеко. Но в этом году продажи могли подстегнуть новости о возможном запрете на поставки PlayStation и Xbox в Россию. Если в прошлом году в периоды не пикового спроса на маркетплейсах в среднем продавалось около 1000-1500 приставок в день, то с 28 января по 5 февраля - более 2700", - прокомментировала аналитик Moneyplace Анастасия Романова. Всего за этот период на маркетплейсах было продано почти 25 тысяч приставок, общая выручка продавцов составила 257,7 миллиона рублей. В прошлом году интерес россиян к приставкам также рос: так, выручка продавцов на Ozon и Wildberries в прошлом году выросла на 124%, до 3,93 миллиарда рублей, а всего продано 982,9 тысячи штук консолей и приставок, что на 135% выше, чем в 2023 году. PlayStation 5 остается самой популярной игровой приставкой. Аналитики считают, что многие пользователи отдают предпочтения приставкам и консолям, потому что они дешевле игровых компьютеров, но при этом также позволяют играть в современные игры. "У такой динамики сразу несколько причин. Приставки и консоли по-прежнему популярный подарок. Учитывая рост доходов и покупательской способности населения, что официальные органы статистики фиксировали весь 2024 год, неудивительно, что выросли продажи этих товаров. Еще один фактор - повсеместное проникновение маркетплейсов, что позволяет продавать приставки и консоли в тех городах и районах России, где не присутствуют крупные сети магазинов электроники", - добавили в Moneyplace.

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россия, microsoft, sony