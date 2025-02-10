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Посол России рассказал о поставках молдавских продуктов на российский рынок

Посол России рассказал о поставках молдавских продуктов на российский рынок - 10.02.2025, ПРАЙМ

Посол России рассказал о поставках молдавских продуктов на российский рынок

Окно возможностей для поставок молдавских продуктов на российский рынок может закрыться через два-три года, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T14:09+0300

2025-02-10T14:09+0300

2025-02-10T14:09+0300

экономика

россия

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КИШИНЕВ, 10 фев - ПРАЙМ. Окно возможностей для поставок молдавских продуктов на российский рынок может закрыться через два-три года, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. "Зачем самих себя ограничивать, когда можно поставлять продукцию в те регионы, где ее любят, знают. Пока еще любят и знают. Но это окошко тоже временное. Россия очень быстро наращивает производство плодоовощной продукции, производство собственных вин и через два-три года это окошко возможности закроется, и попасть на российский рынок будет очень сложно. С этим сталкиваются другие страны, которые пытаются реализовывать свою продукцию. Но тем не менее, эта возможность еще имеется и, как мне представляется, она должна быть использована в интересах двух наших стран", - сказал Озеров. Посол отметил, что рынок Евросоюза, конечно, огромный и емкий, однако ЕС производит в огромных количествах именно ту номенклатуру товаров, что и в Молдавии. "Любой продукт, который вы упомянете и посмотрите, он производится в Молдавии и равным образом и в Евросоюзе. Конкуренция очень высокая, стандарты очень жесткие, зарегулированность рынка… Там столько параметров, по которым проверяют вашу продукцию, что вы с трудом продеретесь через эти дебри, чтобы попасть на рынки Евросоюза, который без того забит фруктовой и плодоовощной продукцией. Я уж про вино вообще не говорю. Я не думаю, что ключевые производители вина, как та же Франция, Германия, Италия, Испания заинтересованы в том, чтобы молдавские вины появились на прилавках европейских магазинов", - пояснил посол. Озеров обратил внимание на то, что сельское хозяйство Молдавии уже терпит колоссальные убытки из-за отказа властей от российского рынка. "Причем это констатирует не только наша статистика, но и молдавская. Исследования, которые готовятся здесь местными экспертами, говорят о том, что наблюдается достаточно серьезный спад сельскохозяйственного производства. И, конечно, восстановление нормальных торгово-экономических отношений – это не просто какой-то шаг на встречу Москве. Это просто возможность развития экономики России и Молдавии. Это двусторонний процесс", - отметил Озеров. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.

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