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Власти продлили госпрограмму "Космическая деятельность России" - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Власти продлили госпрограмму "Космическая деятельность России"
Власти продлили госпрограмму "Космическая деятельность России" - 10.02.2025, ПРАЙМ
Власти продлили госпрограмму "Космическая деятельность России"
Госпрограмма "Космическая деятельность России" продлена до 2036 года в связи с необходимостью синхронизации с разрабатываемым по поручению президента РФ... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T12:34+0300
2025-02-10T12:34+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Госпрограмма "Космическая деятельность России" продлена до 2036 года в связи с необходимостью синхронизации с разрабатываемым по поручению президента РФ Владимира Путина нацпроектом по космосу, сообщило в понедельник правительство России. "Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении периода реализации государственной программы "Космическая деятельность России" еще на шесть лет – до 2036 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина. Отмечается, что основная цель программы – обеспечение гарантированного доступа и необходимого присутствия России в космосе в интересах науки и социально-экономической сферы. "Продление программы связано с необходимостью синхронизации сроков ее реализации со сроками реализации разрабатываемого по поручению президента нового национального проекта по развитию комической деятельности России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - пояснили в правительстве. Уточняется, что сейчас завершается формирование комплекса ключевых долгосрочных инициатив, которые войдут в этот нацпроект. Среди них мероприятия, способствующие мирному освоению и использованию космического пространства, а также проекты, связанные со строительством необходимой современной инфраструктуры и налаживанием внутренней промышленной кооперации для крупносерийного выпуска перспективной техники. "Рассчитываем, что и частный бизнес станет активно участвовать в этой работе, ведь космические технологии применяются во многих отраслях", – приведены в сообщении слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
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россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
12:34 10.02.2025
 
Власти продлили госпрограмму "Космическая деятельность России"

Госпрограмму "Космическая деятельность России" продлили до 2036 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Госпрограмма "Космическая деятельность России" продлена до 2036 года в связи с необходимостью синхронизации с разрабатываемым по поручению президента РФ Владимира Путина нацпроектом по космосу, сообщило в понедельник правительство России.
"Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении периода реализации государственной программы "Космическая деятельность России" еще на шесть лет – до 2036 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.
Отмечается, что основная цель программы – обеспечение гарантированного доступа и необходимого присутствия России в космосе в интересах науки и социально-экономической сферы.
"Продление программы связано с необходимостью синхронизации сроков ее реализации со сроками реализации разрабатываемого по поручению президента нового национального проекта по развитию комической деятельности России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - пояснили в правительстве.
Уточняется, что сейчас завершается формирование комплекса ключевых долгосрочных инициатив, которые войдут в этот нацпроект. Среди них мероприятия, способствующие мирному освоению и использованию космического пространства, а также проекты, связанные со строительством необходимой современной инфраструктуры и налаживанием внутренней промышленной кооперации для крупносерийного выпуска перспективной техники.
"Рассчитываем, что и частный бизнес станет активно участвовать в этой работе, ведь космические технологии применяются во многих отраслях", – приведены в сообщении слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Стенд госкорпорации Роскосмос - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
Путин поручил кабмину и Роскосмосу утвердить новый нацпроект по космосу
31 декабря 2024, 12:52
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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