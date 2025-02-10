https://1prime.ru/20250210/programma-854808502.html

Власти продлили госпрограмму "Космическая деятельность России"

Власти продлили госпрограмму "Космическая деятельность России" - 10.02.2025, ПРАЙМ

Власти продлили госпрограмму "Космическая деятельность России"

Госпрограмма "Космическая деятельность России" продлена до 2036 года в связи с необходимостью синхронизации с разрабатываемым по поручению президента РФ... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T12:34+0300

2025-02-10T12:34+0300

2025-02-10T12:34+0300

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Госпрограмма "Космическая деятельность России" продлена до 2036 года в связи с необходимостью синхронизации с разрабатываемым по поручению президента РФ Владимира Путина нацпроектом по космосу, сообщило в понедельник правительство России. "Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении периода реализации государственной программы "Космическая деятельность России" еще на шесть лет – до 2036 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина. Отмечается, что основная цель программы – обеспечение гарантированного доступа и необходимого присутствия России в космосе в интересах науки и социально-экономической сферы. "Продление программы связано с необходимостью синхронизации сроков ее реализации со сроками реализации разрабатываемого по поручению президента нового национального проекта по развитию комической деятельности России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - пояснили в правительстве. Уточняется, что сейчас завершается формирование комплекса ключевых долгосрочных инициатив, которые войдут в этот нацпроект. Среди них мероприятия, способствующие мирному освоению и использованию космического пространства, а также проекты, связанные со строительством необходимой современной инфраструктуры и налаживанием внутренней промышленной кооперации для крупносерийного выпуска перспективной техники. "Рассчитываем, что и частный бизнес станет активно участвовать в этой работе, ведь космические технологии применяются во многих отраслях", – приведены в сообщении слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

https://1prime.ru/20241231/kosmos-853978756.html

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россия, михаил мишустин