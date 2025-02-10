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В России выросло производство мороженых ракообразных
В России выросло производство мороженых ракообразных - 10.02.2025, ПРАЙМ
В России выросло производство мороженых ракообразных
Объем производства мороженых ракообразных в РФ в 2024 году увеличился на 31%, до 113 тысяч тонн, положительно на такую динамику повлияли в том числе закупки из... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T14:02+0300
2025-02-10T14:02+0300
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экономика
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Объем производства мороженых ракообразных в РФ в 2024 году увеличился на 31%, до 113 тысяч тонн, положительно на такую динамику повлияли в том числе закупки из дружественных стран, говорится в сообщении Рыбного союза. "Объем производства мороженых ракообразных вырос на 31% и составил 113 тысяч тонн. Положительная динамика выпуска мороженых ракообразных в 2024 году объясняется ростом импорта креветок из дружественных стран (Эквадора, Индии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Индонезии) на 15% к 2023 году, до 85 тысяч тонн, и одновременным увеличением российского вылова холодноводных креветок на 15%, до 27 тысяч тонн", - сообщили в Рыбном союзе на основе анализа данных Росстата. Там также отметили увеличение в 2024 году производства рыбных консервов на 3%, до 200 тысяч тонн, и рост выпуска рыбных пресервов на 18%, до порядка 114 тысяч тонн. Выпуск мороженого филе рыбного вырос на 5%, до 233 тысяч тонн. "При этом объем производства филе тихоокеанской сельди на судах в 2024 году увеличился на 70% к аналогичному периоду прошлого года - до 65 тысяч тонн", - подчеркнули в союзе. "Объем производства рыбной продукции в РФ в 2024 году снизился 4% к 2023 году и составил 4,3 миллиона тонн. Снижается потребление мороженой рыбы. За этим трендом следует и производство рыбной продукции - растет доля глубокой переработки", - также сообщили в союзе. Производство мороженой рыбы снизилось на 11%, до 2,7 миллиона тонн, уточнили там. В качестве основной причины в союзе назвали снижение вылова тихоокеанских лососей в 2,6 раза к уровню 2023 года.
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россия, рыбный союз
Экономика, РОССИЯ, Рыбный союз
В России выросло производство мороженых ракообразных
Рыбный союз: производство мороженых ракообразных в России выросло на 31%
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Объем производства мороженых ракообразных в РФ в 2024 году увеличился на 31%, до 113 тысяч тонн, положительно на такую динамику повлияли в том числе закупки из дружественных стран, говорится в сообщении Рыбного союза.
"Объем производства мороженых ракообразных вырос на 31% и составил 113 тысяч тонн. Положительная динамика выпуска мороженых ракообразных в 2024 году объясняется ростом импорта креветок из дружественных стран (Эквадора, Индии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Индонезии) на 15% к 2023 году, до 85 тысяч тонн, и одновременным увеличением российского вылова холодноводных креветок на 15%, до 27 тысяч тонн", - сообщили в Рыбном союзе на основе анализа данных Росстата.
Там также отметили увеличение в 2024 году производства рыбных консервов на 3%, до 200 тысяч тонн, и рост выпуска рыбных пресервов на 18%, до порядка 114 тысяч тонн.
Выпуск мороженого филе рыбного вырос на 5%, до 233 тысяч тонн. "При этом объем производства филе тихоокеанской сельди на судах в 2024 году увеличился на 70% к аналогичному периоду прошлого года - до 65 тысяч тонн", - подчеркнули в союзе.
"Объем производства рыбной продукции в РФ в 2024 году снизился 4% к 2023 году и составил 4,3 миллиона тонн. Снижается потребление мороженой рыбы. За этим трендом следует и производство рыбной продукции - растет доля глубокой переработки", - также сообщили в союзе.
Производство мороженой рыбы снизилось на 11%, до 2,7 миллиона тонн, уточнили там. В качестве основной причины в союзе назвали снижение вылова тихоокеанских лососей в 2,6 раза к уровню 2023 года.
Россия нарастила импорт рыбы из Турции