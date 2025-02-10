https://1prime.ru/20250210/pshenitsa-854819132.html

Россия экспортировала рекордный объем пшеницы с начала сельхозгода

Россия экспортировала рекордный объем пшеницы с начала сельхозгода - 10.02.2025, ПРАЙМ

Россия экспортировала рекордный объем пшеницы с начала сельхозгода

Экспорт российской пшеницы с начала сельхозсезона, с июля 2024 года по январь 2025 года, находится на рекордном уровне - 32,2 миллиона тонн, в прошлом... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T16:21+0300

2025-02-10T16:21+0300

2025-02-10T16:21+0300

сельское хозяйство

русагротранс

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_0:5:2034:1149_1920x0_80_0_0_0e71f6b68c1f28a6f835f4adb8b31729.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Экспорт российской пшеницы с начала сельхозсезона, с июля 2024 года по январь 2025 года, находится на рекордном уровне - 32,2 миллиона тонн, в прошлом сельхозгоду за аналогичный период было поставлено 31,8 миллиона тонн, следует из данных аналитического центра "Русагротранс". "Экспорт пшеницы в январе 2025 года (с учетом стран ЕАЭС) составил 2,47 миллиона тонн (4,08 миллиона тонн в январе 2024 года). В целом экспорт пшеницы с начала сезона 2024/2025 (июль-январь), несмотря на падение в январе, остается на рекордном уровне – 32,2 миллиона тонн, что на 0,4 миллиона тонн выше, чем в прошлом сезоне, когда было экспортировано 31,8 миллиона тонн", - указывается в сообщении. Также там отметили, что больше всего поставок приходится на Египет, туда за июль-январь было поставлено 6,3 миллиона тонн пшеницы, что в 1,7 больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Вторым стал Бангладеш, куда было ввезено 2,28 миллиона тонн. В аналитическом центре добавили, что впервые за историю российского экспорта Турция опустилась на третью строчку по импорту пшеницы. "В период с июля по январь объем экспорта в Турцию составил 2,28 миллиона тонн – в 1,9 раза ниже показателей прошлого сезона (в прошлом сезоне - 4,4 миллиона тонн за июль-январь) и это является рекордно низкой цифрой за последние 8 лет, а именно с сезона 2016/2017, когда вывоз туда составил 1,8 миллиона тонн. На фоне введенных с начала сезона ограничений Турция впервые за историю российского экспорта оказалась на третьем месте. Ранее эта страна занимала первые и вторые места среди стран-импортеров российской пшеницы", - объяснили в "Русагротрансе". Следом идет Алжир, куда было поставлено 1,69 миллиона тонн и на пятом месте - Кения - 1,4 миллиона тонн, уточнили там. В целом, прогноз экспорта пшеницы на февраль на основе информации о повышении подходов судов к российским портам увеличен с 2,2-2,3 миллиона тонн, до 2,4-2,5 миллиона тонн, что по-прежнему кратно ниже прошлого года (4,4 миллиона тонн).

https://1prime.ru/20250207/pshenitsa-854754939.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, русагротранс, рф