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Британский самолет-разведчик пролетел вдоль российских границ - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Британский самолет-разведчик пролетел вдоль российских границ
Британский самолет-разведчик пролетел вдоль российских границ - 10.02.2025, ПРАЙМ
Британский самолет-разведчик пролетел вдоль российских границ
Самолет-разведчик ВВС Великобритании пролетел в воздушном пространстве Финляндии вдоль границы с Российской Федерации, передает финская телерадиовещательная... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T19:56+0300
2025-02-10T20:01+0300
политика
великобритания
самолет
разведка
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Самолет-разведчик ВВС Великобритании пролетел в воздушном пространстве Финляндии вдоль границы с Российской Федерации, передает финская телерадиовещательная компания Yle, ссылаясь на информацию Flightradar. Как сообщается в статье, "сейчас в финском воздушном пространстве летит разведывательный самолет ВВС Великобритании".При этом уточняется, что самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint вылетел с авиабазы в Уоддингтоне и летит в финском воздушном пространстве с юга на север вдоль границы с Российской Федерацией. По данным телерадиовещателя, основная функция самолета RC-135W Rivet Joint - радиоэлектронная разведка, в том числе обнаружение радиолокационных сигналов и анализ трафика связи.
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великобритания, самолет, разведка, россия
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, самолет, разведка, РОССИЯ
19:56 10.02.2025 (обновлено: 20:01 10.02.2025)
 
Британский самолет-разведчик пролетел вдоль российских границ

Flightradar: британский самолет-разведчик пролетел вдоль российских границ

© Unsplash/Jerry ZhangСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Jerry Zhang
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Самолет-разведчик ВВС Великобритании пролетел в воздушном пространстве Финляндии вдоль границы с Российской Федерации, передает финская телерадиовещательная компания Yle, ссылаясь на информацию Flightradar.
Как сообщается в статье, "сейчас в финском воздушном пространстве летит разведывательный самолет ВВС Великобритании".
При этом уточняется, что самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint вылетел с авиабазы в Уоддингтоне и летит в финском воздушном пространстве с юга на север вдоль границы с Российской Федерацией.
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По данным телерадиовещателя, основная функция самолета RC-135W Rivet Joint - радиоэлектронная разведка, в том числе обнаружение радиолокационных сигналов и анализ трафика связи.
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯсамолетразведкаРОССИЯ
 
 
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