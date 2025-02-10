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Британский самолет-разведчик пролетел вдоль российских границ

Британский самолет-разведчик пролетел вдоль российских границ - 10.02.2025, ПРАЙМ

Британский самолет-разведчик пролетел вдоль российских границ

Самолет-разведчик ВВС Великобритании пролетел в воздушном пространстве Финляндии вдоль границы с Российской Федерации, передает финская телерадиовещательная... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T19:56+0300

2025-02-10T19:56+0300

2025-02-10T20:01+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Самолет-разведчик ВВС Великобритании пролетел в воздушном пространстве Финляндии вдоль границы с Российской Федерации, передает финская телерадиовещательная компания Yle, ссылаясь на информацию Flightradar. Как сообщается в статье, "сейчас в финском воздушном пространстве летит разведывательный самолет ВВС Великобритании".При этом уточняется, что самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint вылетел с авиабазы в Уоддингтоне и летит в финском воздушном пространстве с юга на север вдоль границы с Российской Федерацией. По данным телерадиовещателя, основная функция самолета RC-135W Rivet Joint - радиоэлектронная разведка, в том числе обнаружение радиолокационных сигналов и анализ трафика связи.

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великобритания, самолет, разведка, россия