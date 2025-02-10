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Риелтор назвал риски покупки жилья в новостройках в рассрочку

Риелтор назвал риски покупки жилья в новостройках в рассрочку - 10.02.2025, ПРАЙМ

Риелтор назвал риски покупки жилья в новостройках в рассрочку

Массовое приобретение россиянами жилья в новостройках с помощью рассрочек грозит рынку дефолтами, считает управляющий директор риелторской компании "Метриум"... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T13:32+0300

2025-02-10T13:32+0300

2025-02-10T13:32+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Массовое приобретение россиянами жилья в новостройках с помощью рассрочек грозит рынку дефолтами, считает управляющий директор риелторской компании "Метриум" Руслан Сырцов. Ранее Банк России предупредил о риске дефолтов при покупке жилья в рассрочку. Как сообщил РБК со ссылкой на представителя ЦБ, три основных риска, которые видит регулятор: скрытый рост долговой нагрузки на покупателей, непрозрачность правил продажи недвижимости, ухудшение экономики проектов и кредитные риски для застройщиков из-за более низкой наполняемости счетов эскроу. "Массовость таких сделок, конечно, ведет к накоплению дефолтных рисков. К тому же рассрочку не контролируют банки и финансовые власти, это свободная сделка покупателя и продавца недвижимости. В случае резкого ухудшения экономической ситуации многие покупатели окажутся неспособными платить. Застройщики также получают риски, кредитуя за свой счет покупателей жилья. Девелоперы фактически занимаются непрофильным бизнесом", - рассказал РИА Недвижимость Сырцов. Он напомнил, что рассрочка - это дорогая опция, и в силу платежей, значительно превышающих ипотечные, ею могут воспользоваться только покупатели с высоким доходом. Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов "А101" Рустам Азизов обратил внимание на то, что в отличие от ипотеки процедура андеррайтинга при рассрочке не предусмотрена, в то время как покупатель, берущий на себя высокую финансовую нагрузку, не всегда может адекватно оценить свою способность с ней справиться. "К тому же многие из тех, кто приобретает жилье по данной схеме, рассчитывают, что в ближайшие год-два ключевая ставка ЦБ значительно уменьшится, и они сумеют переключиться на подешевевшую вслед за этим ипотеку. Но на самом деле нет никаких гарантий, что Центробанк действительно снизит ставку в обозримом будущем – а значит, такие клиенты окажутся в довольно сложной ситуации. Если они не смогут расплатиться с застройщиками, то не получат своих квартир - да еще и, скорее всего, заплатят неустойки", - рассказал Азизов. Он отметил, что покупателям вернут оставшуюся сумму, но с учетом инфляции их деньги будут обесцениваться, в то время как жилье, наоборот, может заметно подорожать. При этом по словам директора девелоперской компании Optima Development Дмитрия Голева, хотя Центробанк отрицательно воспринимает резкий рост популярности рассрочек, даже сегодня мало случаев, когда стороны нарушают закон или не рассчитывают свои материальные ресурсы и признаются банкротами из-за оформления рассрочек. Более того, считает он, без рассрочки выручка застройщиков жилья, наоборот, сильно бы просела. Как отметил Сырцов, у рассрочки сейчас фактически нет альтернатив, так как рыночная ипотека стала абсолютно недоступной. Поэтому при регулировании рассрочки должны учитываться меры поддержки покупателей и отрасли, подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250210/defolt-854801411.html

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недвижимость, бизнес, финансы