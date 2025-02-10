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Роспотребнадзор не выявил превышения безопасного уровня радионуклидов - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Роспотребнадзор не выявил превышения безопасного уровня радионуклидов
Роспотребнадзор не выявил превышения безопасного уровня радионуклидов - 10.02.2025, ПРАЙМ
Роспотребнадзор не выявил превышения безопасного уровня радионуклидов
Специалисты Роспотребнадзора в рамках мониторинга после сброса вод с аварийной АЭС "Фукусима" в Японии не выявили превышения безопасного уровня содержания... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T04:18+0300
2025-02-10T04:18+0300
экономика
здоровье
владивосток
япония
приморский край
роспотребнадзор
tepco
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – ПРАЙМ. Специалисты Роспотребнадзора в рамках мониторинга после сброса вод с аварийной АЭС "Фукусима" в Японии не выявили превышения безопасного уровня содержания радионуклидов в рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, сообщил РИА Новости представитель управления ведомства по Приморскому краю. "Продолжался контроль за содержанием естественных радионуклидов (цезий-137 и стронций-190) в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, - минтае, тихоокеанском лососе, треске. В январе было исследовано восемь образцов. Уровень содержания в них естественных радионуклидов не превышает гигиенических нормативов", - сказал собеседник. По его словам, также будет продолжен ежеквартальный мониторинг содержания трития в прибрежных водах акватории Японского моря, очередной отбор проб запланирован на март. Также в управлении рассказали, что в январе в 20 муниципальных районах Приморья проведено 80 замеров мощности дозы гамма-излучения. Установлено, что гамма-фон не превышает средний многолетний показатель и составляет в среднем 0,12 мкЗв/час. Ранее в управлении сообщали, что в течение 2024 года уровень трития в водах Японского моря и уровень радионуклидов в рыбе оставался в норме. Оператор АЭС "Фукусима-1" - компания ТЕРСО c 24 августа 2023 года проводит сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. По информации TEPCO, подготовка к последнему седьмому сбросу в текущем финансовом году, который завершится 31 марта, должна завершиться примерно в середине февраля. Даты начала сброса пока не определены. В 2025 финансовом году, который длится с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года, ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов.
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здоровье, владивосток, япония, приморский край, роспотребнадзор, tepco
Экономика, Здоровье, Владивосток, ЯПОНИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Роспотребнадзор, TEPCO
04:18 10.02.2025
 
Роспотребнадзор не выявил превышения безопасного уровня радионуклидов

Роспотребнадзор не выявил превышения безопасного уровня содержания радионуклидов в рыбе

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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – ПРАЙМ. Специалисты Роспотребнадзора в рамках мониторинга после сброса вод с аварийной АЭС "Фукусима" в Японии не выявили превышения безопасного уровня содержания радионуклидов в рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, сообщил РИА Новости представитель управления ведомства по Приморскому краю.
"Продолжался контроль за содержанием естественных радионуклидов (цезий-137 и стронций-190) в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, - минтае, тихоокеанском лососе, треске. В январе было исследовано восемь образцов. Уровень содержания в них естественных радионуклидов не превышает гигиенических нормативов", - сказал собеседник.
По его словам, также будет продолжен ежеквартальный мониторинг содержания трития в прибрежных водах акватории Японского моря, очередной отбор проб запланирован на март.
Также в управлении рассказали, что в январе в 20 муниципальных районах Приморья проведено 80 замеров мощности дозы гамма-излучения. Установлено, что гамма-фон не превышает средний многолетний показатель и составляет в среднем 0,12 мкЗв/час.
Ранее в управлении сообщали, что в течение 2024 года уровень трития в водах Японского моря и уровень радионуклидов в рыбе оставался в норме.
Оператор АЭС "Фукусима-1" - компания ТЕРСО c 24 августа 2023 года проводит сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
По информации TEPCO, подготовка к последнему седьмому сбросу в текущем финансовом году, который завершится 31 марта, должна завершиться примерно в середине февраля. Даты начала сброса пока не определены.
В 2025 финансовом году, который длится с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года, ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов.
 
ЭкономикаЗдоровьеВладивостокЯПОНИЯПРИМОРСКИЙ КРАЙРоспотребнадзорTEPCO
 
 
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