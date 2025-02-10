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Россияне стали чаще дарить сладкие подарки

Россияне стали чаще дарить сладкие подарки - 10.02.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще дарить сладкие подарки

Россияне стали чаще дарить чайные и кофейные наборы и сладкие подарки - число их заказов в 2024 году выросло на 75% и 67% соответственно, говорится в... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T06:27+0300

2025-02-10T06:27+0300

2025-02-10T06:27+0300

бизнес

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россияне стали чаще дарить чайные и кофейные наборы и сладкие подарки - число их заказов в 2024 году выросло на 75% и 67% соответственно, говорится в исследовании банка для предпринимателей и предприятий "Точка" и маркетплейса цветов и подарков Flowwow. "Мы фиксируем активный рост спроса со стороны клиентов в сфере подарков по таким категориям, как сладкие подарки, чай и кофе. По нашим данным, в 2024 году востребованность первых выросла на 67% по сравнению с 2023 годом. Чайных и кофейных наборов – на 75%. При этом средний чек за сладкие подарки за год увеличился почти на 15% и составил 2978 рублей за одну единицу. На чайные и кофейные презенты стали тратить на 3,37% меньше - 2323 рубля за упаковку", - отметила операционный директор Flowwow Вера Моденова. Продажи в сегментах чая, кофе и кондитерских изделий за год также выросли: так, оборот в чайной нише увеличился на 18,98%, в кондитерской - на 12,9%. В сегменте косметика и парфюмерия - на 12,7%, украшениях - 22,6%, а в сегменте изделий ручной работы из керамики - на 8,15%. Как отметили аналитики, большинство новых предпринимателей в сфере подарков выбирают направления, связанные с производством чая и кофе. Количество действующих компаний за год выросло на 3,9%. Почти половину предпринимателей, занятых в нише чая и кофе, приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Однако если рассматривать плотность предпринимателей в регионах, то в сегменте чая и кофе лидером становится Алтай, где на каждые 10 тысяч предпринимателей приходится 10 представителей этого направления. Что касается сегмента кондитерских и пекарен, то там лидирует Ингушетия, Пензенская и Сахалинская области, где на каждые 10 тысяч предпринимателей приходится 33, 21 и 20 представителей этого направления соответственно. Развитие отдельных отраслей предпринимательства в указанных регионах обусловлено сочетанием государственной поддержки, культурных традиций, географических особенностей и потребительских предпочтений, считают аналитики: "Так, например, Алтайский регион славится своими травами и природным сырьем, что делает его одним из центров производства травяных чаев в России. Также Алтай – это активно развивающееся туристическое направление, поэтому чаи выступают не только как повседневный продукт, но и как сувенир". "В Республике Ингушетия активно внедряются программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, которые, в сочетании с культурными традициями региона, где сладости играют значимую роль, способствуют увеличению числа предпринимателей в сегменте кондитерских и пекарен", - также отмечается в исследовании.

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бизнес, москва, алтай, санкт-петербург