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Россия продолжит участие в Совете ООН по правам человека, заявил Гатилов
Россия продолжит участие в Совете ООН по правам человека, заявил Гатилов - 10.02.2025, ПРАЙМ
Россия продолжит участие в Совете ООН по правам человека, заявил Гатилов
Россия будет продолжать участие в Совете по правам человека ООН, несмотря на его излишнюю политизацию. Об этом агентству РИА Новости заявил постпред России при... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T17:06+0300
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2025-02-10T17:06+0300
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ЖЕНЕВА, 10 фев – ПРАЙМ. Россия будет продолжать участие в Совете по правам человека ООН, несмотря на его излишнюю политизацию. Об этом агентству РИА Новости заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов."Что касается Совета ООН по правам человека, то мы всегда говорили о том, что, к сожалению, этот орган стал излишне политизированным, несбалансированным и принимающим решения в угоду узкой группе государств, навязывая свои интересы. Поэтому с этой точки зрения мы всегда тоже критиковали и критикуем Совет ООН по правам человека. Но участвовать мы продолжим. И мы участвуем, мы являемся наблюдателями. То есть, в отличие от США или Израиля, мы ничего не предпримем. Мы в свое время уже предприняли действия, когда мы вышли из Совета и сказали, что мы переходим в статус наблюдателя", - отметил дипломат.В рамках Совета по правам человека ООН, России, которая является наблюдателем, предоставляется полное право участвовать в дискуссиях и консультациях по проектам резолюций.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека. На это же решение отреагировал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, объявив о выходе Израиля из Совета. Однако, по мнению пресс-секретаря Совета по правам человека ООН, США и Израиль не могут технически выйти, так как они не являются членами Совета.
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общество , россия, оон
Политика, Общество , РОССИЯ, ООН
Россия продолжит участие в Совете ООН по правам человека, заявил Гатилов
Гатилов: Россия продолжит участие в СПЧ ООН, несмотря на политизацию организации
ЖЕНЕВА, 10 фев – ПРАЙМ. Россия будет продолжать участие в Совете по правам человека ООН, несмотря на его излишнюю политизацию. Об этом агентству РИА Новости заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Что касается Совета ООН по правам человека, то мы всегда говорили о том, что, к сожалению, этот орган стал излишне политизированным, несбалансированным и принимающим решения в угоду узкой группе государств, навязывая свои интересы. Поэтому с этой точки зрения мы всегда тоже критиковали и критикуем Совет ООН по правам человека. Но участвовать мы продолжим. И мы участвуем, мы являемся наблюдателями. То есть, в отличие от США или Израиля, мы ничего не предпримем. Мы в свое время уже предприняли действия, когда мы вышли из Совета и сказали, что мы переходим в статус наблюдателя", - отметил дипломат.
В рамках Совета по правам человека ООН, России, которая является наблюдателем, предоставляется полное право участвовать в дискуссиях и консультациях по проектам резолюций.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека. На это же решение отреагировал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, объявив о выходе Израиля из Совета. Однако, по мнению пресс-секретаря Совета по правам человека ООН, США и Израиль не могут технически выйти, так как они не являются членами Совета.
Трамп подписал указ о выходе США из СПЧ ООН и БАПОР