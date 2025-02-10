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Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже

Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже - 10.02.2025, ПРАЙМ

Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже

Курс рубля в первые часы торговой сессии понедельника перешел к росту против юаня, который с утра пытался закрепиться выше 13,3 рубля, следует из данных... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T12:58+0300

2025-02-10T12:58+0300

2025-02-10T12:58+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торговой сессии понедельника перешел к росту против юаня, который с утра пытался закрепиться выше 13,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.49 мск снижается на 5 копеек, до 13,22 рубля. Ранее в понедельник юань максимально повышался до 13,32 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 1,9 миллиарда юаней. В ближайшие дни не исключено сохранение повышенной курсовой волатильности на российском валютном рынке: сохраняется некоторый навес предложения иностранной валюты, который будет активно абсорбироваться рынком, полагает Денис Попов из ПСБ. "К концу недели допускаем закрепление курса в нашем краткосрочном целевом диапазоне 13,3-13,7 рубля за юань", - добавляет он. Продавцы валюты пока контролируют текущую ситуацию на рынке, но укрепление рубля замедлилось, отмечает Владислав Антонов из BitRiver. "ЦБ отмечает постепенную адаптацию участников рынка к новой структуре расчетов по внешнеторговым операциям. Этот процесс также способствует укреплению рубля и создает более стабильную основу для его курса, чем временные факторы, связанные с пиковыми продажами валюты. Есть вероятность, что перед тем, как доллар уйдет на "внебирже" выше психологического уровня 100 рублей, курс может еще раз сходить в район 97,9 рубля", - добавляет он.

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рубль, российский рубль, курсы валют, юань, биржа