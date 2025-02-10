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Курс рубля к юаню на Московской бирже продолжает уверенный рост - 10.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250210/rubl-854820108.html
Курс рубля к юаню на Московской бирже продолжает уверенный рост
Курс рубля к юаню на Московской бирже продолжает уверенный рост - 10.02.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Московской бирже продолжает уверенный рост
Курс рубля к юаню на Московской бирже в понедельник днём слегка повышается, курс остается ниже 13,3 рубля за юань, следует из данных торгов. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T16:39+0300
2025-02-10T16:39+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в понедельник днём слегка повышается, курс остается ниже 13,3 рубля за юань, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.25 мск снижается на 3 копейки, до 13,24 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,20-13,32 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 4,1 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. А юаневая ставка денежного рынка находится в районе рекордно-низких уровней -0,78% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже после -0,67% на предыдущих торгах. А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 98,6 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,447 (7,306 на форексе), то есть доллар на российском рынке торгуется с "премией" в 1,9%. На форексе доллар торгуется по 97,25 рубля. Сильные колебания курса юаня во второй половине прошлой недели, когда он уходил ниже 13 рублей, сменились его стабилизацией в узком коридоре в понедельник. "Предложения иностранной валюты по-прежнему достаточно, чтобы удовлетворить спрос, который может постепенно увеличиваться. Этому будет способствовать постепенное восстановление потребительской активности после традиционного для начала года спада", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Основное событие предстоящей недели – заседание Банка России, которое состоится 14 февраля, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими последние три месяца, но регулятор, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 21%, ориентируясь на охлаждение кредитной активности. Смягчение риторики нельзя исключать, хотя оно и представляется преждевременным. При сохранении повышенных бюджетных расходов "проинфляционные" эффекты в ближайшие месяцы могут стать более выраженными", - говорит она. Таким образом, итоги заседания ЦБ РФ вряд ли значимо повлияют на краткосрочную динамику рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Но на горизонте нескольких недель сохраняются ожидания ослабления рубля - из-за отложенного воздействия последних санкций США против нефтяного сектора, считает Ващелюк. "На предстоящей неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 97-102 рубля, юаня – 13,2-14 рублей", - заключает она.
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рф, рынки, биржа, рубль, российский рубль, юань
Экономика, РФ, Рынки, биржа, рубль, российский рубль, юань
16:39 10.02.2025
 
Курс рубля к юаню на Московской бирже продолжает уверенный рост

Рубль уверенно растет к юаню на Московской бирже в понедельник днем

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей
Банкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в понедельник днём слегка повышается, курс остается ниже 13,3 рубля за юань, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.25 мск снижается на 3 копейки, до 13,24 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,20-13,32 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 4,1 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. А юаневая ставка денежного рынка находится в районе рекордно-низких уровней -0,78% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже после -0,67% на предыдущих торгах.
А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 98,6 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,447 (7,306 на форексе), то есть доллар на российском рынке торгуется с "премией" в 1,9%. На форексе доллар торгуется по 97,25 рубля.
Сильные колебания курса юаня во второй половине прошлой недели, когда он уходил ниже 13 рублей, сменились его стабилизацией в узком коридоре в понедельник. "Предложения иностранной валюты по-прежнему достаточно, чтобы удовлетворить спрос, который может постепенно увеличиваться. Этому будет способствовать постепенное восстановление потребительской активности после традиционного для начала года спада", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
Основное событие предстоящей недели – заседание Банка России, которое состоится 14 февраля, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими последние три месяца, но регулятор, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 21%, ориентируясь на охлаждение кредитной активности. Смягчение риторики нельзя исключать, хотя оно и представляется преждевременным. При сохранении повышенных бюджетных расходов "проинфляционные" эффекты в ближайшие месяцы могут стать более выраженными", - говорит она.
Таким образом, итоги заседания ЦБ РФ вряд ли значимо повлияют на краткосрочную динамику рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Но на горизонте нескольких недель сохраняются ожидания ослабления рубля - из-за отложенного воздействия последних санкций США против нефтяного сектора, считает Ващелюк. "На предстоящей неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 97-102 рубля, юаня – 13,2-14 рублей", - заключает она.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже
12:58
 
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