https://1prime.ru/20250210/rumyniya-854817873.html

Президент Румынии заявил об уходе в отставку

Президент Румынии заявил об уходе в отставку - 10.02.2025, ПРАЙМ

Президент Румынии заявил об уходе в отставку

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил, что уйдет в отставку 12 февраля, чтобы избежать импичмента. Об этом он заявил в рамках брифинга. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T15:44+0300

2025-02-10T15:44+0300

2025-02-10T15:44+0300

политика

общество

румыния

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил, что уйдет в отставку 12 февраля, чтобы избежать импичмента. Об этом он заявил в рамках брифинга."Через несколько дней парламент проголосует за мое отстранение от должности, и в Румынии начнется кризис, поскольку начинается референдум об отставке президента... Чтобы избавить Румынию от этого кризиса - подайте в отставку. Я покину свой пост послезавтра, 12 февраля", - заявил политик.По словам Йоханниса, это решение не принесет никому пользы и может негативно повлиять на внутреннюю и внешнюю политику страны, а также вызвать раскол в обществе. Он также подчеркнул, что не хотел бы, чтобы Румыния стала объектом насмешек со стороны международного сообщества.

https://1prime.ru/20250118/rumyniya-854300405.html

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общество , румыния