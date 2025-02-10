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Президент Румынии заявил об уходе в отставку
Президент Румынии заявил об уходе в отставку - 10.02.2025, ПРАЙМ
Президент Румынии заявил об уходе в отставку
Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил, что уйдет в отставку 12 февраля, чтобы избежать импичмента. Об этом он заявил в рамках брифинга. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T15:44+0300
2025-02-10T15:44+0300
2025-02-10T15:44+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил, что уйдет в отставку 12 февраля, чтобы избежать импичмента. Об этом он заявил в рамках брифинга."Через несколько дней парламент проголосует за мое отстранение от должности, и в Румынии начнется кризис, поскольку начинается референдум об отставке президента... Чтобы избавить Румынию от этого кризиса - подайте в отставку. Я покину свой пост послезавтра, 12 февраля", - заявил политик.По словам Йоханниса, это решение не принесет никому пользы и может негативно повлиять на внутреннюю и внешнюю политику страны, а также вызвать раскол в обществе. Он также подчеркнул, что не хотел бы, чтобы Румыния стала объектом насмешек со стороны международного сообщества.
https://1prime.ru/20250118/rumyniya-854300405.html
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общество , румыния
Политика, Общество , РУМЫНИЯ
Президент Румынии заявил об уходе в отставку
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что 12 февраля уйдет в отставку
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил, что уйдет в отставку 12 февраля, чтобы избежать импичмента. Об этом он заявил в рамках брифинга.
"Через несколько дней парламент проголосует за мое отстранение от должности, и в Румынии начнется кризис, поскольку начинается референдум об отставке президента... Чтобы избавить Румынию от этого кризиса - подайте в отставку. Я покину свой пост послезавтра, 12 февраля", - заявил политик.
По словам Йоханниса, это решение не принесет никому пользы и может негативно повлиять на внутреннюю и внешнюю политику страны, а также вызвать раскол в обществе. Он также подчеркнул, что не хотел бы, чтобы Румыния стала объектом насмешек со стороны международного сообщества.
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